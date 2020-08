Das Dolmetsch-Wunderkind: Als Bub unter Nobelpreisträgern

Schwarz heißt wichtig!

Gelegentlich jedoch war mir das Übersetzen zu langweilig. Dann streunte ich durchs Haus. Lutschte die neben Kaffeeschalerln liegen gebliebenen Zuckerwürfel. Ich kannte das Personal, und das Personal kannte mich. Aber ich sprach auch sonst jeden an, der mich beachtete. Die Tagungsteilnehmer hatten Namensschilder in verschiedenen Farben: Rot, blau, grün – ich weiß nicht mehr, was die Farben bedeuteten. Aber die Menschen mit den schwarzen Schildern, das wären die wichtigsten, so war mir gesagt worden, die Nobelpreisträger. Solche bekam man nicht jeden Tag zu Gesicht – aber die, die da waren, die habe ich alle erwischt.

Heute weiß ich mit Sicherheit, dass nur die Wenigsten davon wirklich Nobelpreisträger gewesen sein können. Damals aber fragte ich sie, woher sie kommen, was sie machen und wie ihnen Alpbach gefällt. Erste Ansätze von Journalismus. Am Ende ließ ich mir von ihnen auf der Rückseite des Kellnerblocks, auf dem wir eben noch die „Hosn owi“-Punkte notiert hatten, ein Autogramm geben. Das war etwas weniger professionell.

Das Europäische Forum Alpbach hingegen ist immer professioneller geworden: 1998 wich das alte Paula-von-Preradović-Haus dem modernen Congress Centrum.