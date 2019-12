DAÖ: Strache will Allianz nicht führen, Stronach kein Geld geben

Heinz-Christian Strache will "die Allianz für Österreich" (DÄÖ) nicht anführen, wie er am Sonntag beim "Pfötchen-Punsch" seiner Frau Philippa sagt. "Nein, den Vorsitz der DAÖ kann ich mir nicht vorstellen zu übernehmen“, so Strache. Das müsse ein "anderes, nachhaltigeres Projekt" sein, so der Ex-Vizekanzler. Karl Baron zeigt sich davon - zumindest öffentlich - unbeeindruckt, obwohl er eigens für Strache letzte Woche die DAÖ gegründet hat.

Wenn Strache der DAÖ nicht vorstehen will, dann werde jemand anderer "führen, wichtig ist, dass er Teil des Teams wird und der Spitzenkandidat". Ob Strache das tatsächlich werden wird, soll sich nach den Weihnachtsfeiertagen entscheiden.

Fix ist indes, dass die DAÖ nicht mit Unterstützung von Frank Stronach rechnen kann. Gerüchte, wonach Stronach und Strache gemeinsam politisch aktiv werden könnten, tauchten vor wenigen Wochen auf. Da wurde ein Foto des Ehepaars Strache mit Stronach publik.