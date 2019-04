Thomas Wieser: "Da gibt es eine Art Amtsanmaßung"

Ein Plädoyer für noch mehr Europa, aber mit verschiedenen Geschwindigkeiten?

Ich würde es nicht einmal so nennen. Denn das setzt voraus, dass alle einmal am gemeinsamen Ziel ankommen. Aber es müssen ja nicht alle je am Euro teilnehmen, bei einigen Ländern wäre das gar nicht wünschenswert. Ich bin für noch mehr Heterogenität in einem gemeinsamen Europa.

Österreicher wie Sie sind in Brüssel die Ausnahme. Warum?

Was in anderen Ländern sehr viel besser funktioniert, sind die Netzwerke. Es treffen sich beispielsweise alle deutschen leitenden Mitarbeiter beim Botschafter und bereden, was sie gerade machen. Es gibt einen regen Austausch mit den jeweiligen Hauptstädten. Auch die Holländer pflegen den Austausch sehr.

Der Eindruck, dass es am Beginn der Mitgliedschaft mehr Österreicher in den EU-Institutionen gab, rührt daher, dass man die Österreicher, die in hohe Positionen nach Brüssel kamen, gekannt hat. Die, die jetzt in verantwortliche Positionen kommen, hat – als sie vor 10, 15 Jahren nach Brüssel gekommen sind – keiner gekannt. Umso mehr müsste man den Kontakt mit ihnen herstellen. Aber da sind wir nicht wahnsinnig clever.