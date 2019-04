Brigitte Ederer: „Wo ist denn der Ederer-Tausender?“

Der Kuss, den ihr Außenminister Alois Mock im März 1994 auf die Wange drückte, als er den Abschluss des EU-Beitrittsvertrags verkündete, wurde zum Markenzeichen für die gute Stimmung zwischen Rot und Schwarz. Im KURIER-Interview zieht die Ex-EU-Staatssekretärin und Ex-SPÖ-Spitzenfunktionärin Brigitte Ederer 25 Jahre danach Bilanz.

KURIER: In der SPÖ gab es große Vorbehalte gegen die EU, auch bei Ihnen?

Brigitte Ederer: Ich war als Mitglied der sozialistischen Jugendorganisationen massiv dagegen. Für uns war die EU damals ein Zusammenschluss kapitalistischer Strukturen und eine Schwächung der Arbeitnehmer und Gewerkschaften. Da muss es sogar noch einen Artikel in einer Broschüre geben. Gott sei Dank hat sich später niemand mehr daran erinnert und den ausgegraben. Kurz vor dem Beitrittsansuchen habe ich begonnen umzudenken. Auch aufgrund eines geschickten Schachzugs des SPÖ-Klubobmanns Heinz Fischer. Er hat mich als junge Abgeordnete als Beobachterin in die sozialdemokratische Fraktion des EU-Parlaments geschickt. Da hat mich das gemeinsame Ringen um europäische Lösungen sehr beeindruckt.

Waren die EU-Verhandlungen 1994 wirklich mehrmals am Kippen?

Es war zwei-, dreimal am Kippen. Auch weil die Franzosen unausgedrückt die Meinung gehabt haben, sie brauchen nicht noch einen deutschen Staat in der EU. Die Deutschen haben sich zudem auch noch ein wenig so aufgeführt: So, jetzt kommt der kleine Bruder. Da hat Franz Vranitzky als Kanzler in Telefonaten mit François Mitterrand und Jacques Delors die Front von hinten aufgeweicht. Es war Ferdinand Lacina zu verdanken, dass das Verhandlungsteam sehr zusammengehalten hat. Eine meiner Rolle war, aufzupassen, dass innerhalb der sehr großen Delegation keiner ausschert. Die Einbindung der Bundesländer und Sozialpartner vor Ort hat sich im Nachhinein als goldrichtig herausgestellt. Die konnten dann hinterher nicht ausbüchsen und sagen, dass sie bei den kritischen Entscheidungen wie Landwirtschaft, Transit und Zweitwohnsitze nicht dabei waren.

Wer waren die Helden in diesen dramatischen Tagen in Brüssel?

Die integrativste Rolle hat sicher Ferdinand Lacina gespielt. Was wirklich alles hinter den Kulissen gelaufen ist, nehme ich ins Grab mit. Ich möchte das öffentliche Bild nicht konterkarieren. Es sind wohl auch die Verhandlungen über den Staatsvertrag nicht genauso gelaufen, wie sie in den Geschichtsbüchern stehen. Was sicher stimmt, ist, dass wir zu einer verschworenen Gemeinschaft wurden. Dabei soll es auch bleiben.