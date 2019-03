Vranitzky: "Der größte Brocken war das Njet Moskaus zum EU-Beitritt"

KURIER: Herr Dr. Vranitzky, was war als junger Mensch Ihre erste persönliche Begegnung mit dem Thema Europa?

Franz Vranitzky: Ich habe mich während meiner Studienzeit sehr für Geographie interessiert und dazu auch meine Diplomarbeit geschrieben. Mein Professor hat von uns verlangt, dass wir wissen wie man etwa von Hamburg nach St. Veit an der Glan kommt, also dass wir ohne Karte alle wichtigen Verkehrswege in Europa kennen. Ich bin dann bei Radtouren einige wichtige Strecken selber abgefahren. So bin ich quasi auf dem Fahrrad ein früher Europäer geworden.

Als Bundeskanzler haben sie dann den berühmten Brief nach Brüssel, das EU-Beitrittsgesuch, auf den Weg gebracht. Wo gab es die größten Widerstände?

Ich habe 1987 begonnen innerhalb der Regierung den Beitritt vorzubereiten. Wie so oft im Leben ist vieles machbar, solange es nicht niedergeschrieben ist. Als der Brief nach Brüssel 1989 geschrieben und weggeschickt werden sollte, gab es plötzlich Vorbehalte. Die einen sahen die Neutralität in Gefahr, die anderen fürchteten einen Anschluss an Deutschland oder an die Nato. Das konnte ich aber in vielen internen Diskussionen ausräumen.

Die größten außenpolitischen Vorbehalte kamen aus Russland. Sie sind deswegen im Vorfeld des EU-Beitrittsansuchens nach Moskau gereist. Wie stark war da noch das Njet gegen Österreichs EU-Beitritt? Wir mussten aufgrund des Staatsvertrags alle vier Alliierten abklappern. Das war nicht nur eine Frage der Courtoisie. Wir wollten auch auf Nummer sicher gehen, dass niemand sich übergangen fühlt und – was rechtlich möglich gewesen wäre – den Alliierten-Rat wieder einberuft und mit der Frage befasst. Bei den Franzosen brauchte es da einen längeren Überzeugungsprozess. Der damalige Präsident Francois Mitterand hatte Sorge, dass der deutschsprachige Raum mit dem Beitritt Österreichs zu dominant würde.