Covid: Trotz Mega-Welle fehlen Arzneimittel

Abgelaufen

Stimmt nicht, hält die Apothekerkammer entgegen. Über die Gesamtmenge haben man von Beginn an keinen Überblick gehabt, das sei Angelegenheit des Käufers – also des Ministeriums – und des Arzneimittel-Großhandels. Faktum sei, dass von den erwähnten 123.000 Dosen gut 90.000 Packungen auf Kassenrezept abgegeben wurden; und der Rest entfalle auf Privatrezepte (Touristen, Ärzte, Rechtsanwälte etc.) sowie auf abgelaufene Packungen, die man vernichten musste.

➤ Mehr lesen: WHO empfiehlt Paxlovid

FĂĽr Ă„rzte, Apotheker und die politische Opposition ist die Lage klar: Der Minister hat versagt und bekommt die Versorgung mit Arzneimitteln nicht hin.

Das Gesundheitsministerium erklärte am Mittwoch, man habe 18.000 zusätzliche Packungen Paxlovid geordert, die Lieferung werde „in den nächsten Tagen“ in allen Apotheken verfügbar sein.

Tempo ist angesagt. Denn laut dem Virologen Andreas Bergthaler ist die derzeit über Österreich hinwegrollende Covid-Welle von einer Größe, wie sie in der gesamten Pandemie „noch nie zu sehen war“.