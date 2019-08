Countdown zur Wahl: Was in den vier Wochen noch wichtig ist

In den kommenden vier Wochen steht ein dichtes politisches Programm bevor. Die Fernsehduelle starten – am Mittwoch matchen sich im ORF die ersten Spitzenkandidaten. Es gibt die erste Elefantenrunde aller Parteichefs – am Dienstag im Radio Kulturhaus. Und – nachdem Neos und SPÖ ihren Wahlkampf bereits offiziell eröffneten – folgt kommende Woche der Kampagnenauftakt von ÖVP, FPÖ und Grünen.