Coronavirus: Schulen sollen auch bei "Rot" offen bleiben

Mobile Teams sollen im November starten

Von den schnelleren Ergebnissen dieser Antigentests erwarten sich auch die Länder weniger Quarantänemaßnahmen. Die Schnelltests könnten auch eine Entlastung zumindest zum Teil bei den Personalfragen an Schulen bringen, meinte Netzer. Pilotprojekte beginnen nach den Herbstferien in den Bezirken Mödling und in Teilen Tirols. Im Bundesland Salzburg sollen Mitte November die mobilen Teams an den Schulen starten, erklärte Salzburgs Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP). "Wir sind derzeit dabei, die Rahmenbedingungen zu schaffen."

Vor allem im Pflichtschulbereich sollen aus Sicht der Länder die Schulen auch bei "Rot" geöffnet bleiben. Im Fall eines verordneten Distance Learning bei höheren Schulstufen sollte dennoch eine Betreuung von Maturaklassen in Schulen möglich sein. In Salzburg wird jetzt angedacht, nach Allerheiligen Oberstufenklassen im Schichtbetrieb zu unterrichten. "Anfang nächster Woche werden die Gesundheitsbehörden eine Entscheidung treffen", kündigte Hutter an.