Coronavirus: Offenbar auch Regeln für den privaten Bereich

Ein überarbeiteter Entwurf zum neuen Lockdown greift auch in den Privatbereich ein. Wie heute.at berichtet, soll auch geregelt werden, wer zu Hause empfangen werden darf. Es dürfen demnach maximal sechs Personen aus zwei Haushalten sein, die zusammenkommen dürfen. Zudem darf das nur in den Wohnräumlichkeiten passieren, nicht aber in Garagen, Stadeln und ähnlichem.

Eine weitere Änderung betrifft laut derstandard.at Museen und Tiergärten. War in den bisherigen Entwürfen noch vermerkt, dass diese offen halten dürfen, sind sie nun ebenso wie beispielsweise Vergnügungsparks, Theater oder Fitnessstudios von einer Schließung den ganzen November über beschlossen.

Fix ist all das weiterhin nicht, wird doch offenbar bis zuletzt an Details geschraubt.