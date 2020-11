Coronavirus - Forscher: "Brauchen massiv verbesserte Datenlage"

Eine "massiv verbesserte Datenlage" über das Corona-Infektionsgeschehen fordern Wissenschafter. Mit den derzeit unzureichenden Daten riskiere man, das Werkzeug der Modellierung zu verlieren. "Das bedeutet, dass wir dem Infektionsgeschehen quasi im Blindflug ausgesetzt sind und selbst die Möglichkeit für Kurzfristprognosen verlieren", warnen die Forscher des Complexity Science Hub Vienna (CSH) in einem am Donnerstag veröffentlichten "Policy Brief".

"Wenn es wie derzeit zu massiven Fehl- und Nachmeldungen der Behörden (zum Teil über Tage hinweg) kommt, wird es zunehmend unmöglich, selbst das gegenwärtige Infektionsgeschehen und das der nahen Vergangenheit abzubilden, geschweige denn, zukünftige Fallzahlen zu prognostizieren", schreiben Peter Klimek und Stefan Thurner vom CSH in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse. Sie betonen, dass es für das informierte Treffen von Entscheidungen wie "Lockdown oder nicht?" nicht nur ein Verständnis der Dynamik brauche, insbesondere warum die Wachstumsraten so stark schwanken, sondern auch eine massiv verbesserte Datengrundlage von Fallzahlen und Kapazitäten im Gesundheitsbereich.

Schwankungen zwischen minus 10 und plus 25 Prozent

Um zu sinnvollen Prognosen zu kommen, müsse man die exponentielle Wachstumsrate punktgenau kennen, betonen die Forscher. Dies könne in der Praxis aber schwierig sein. So habe sich die 7-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Neuinfektionen einer Woche, in den vergangenen Monaten zwischen minus 10 und plus 25 Prozent verändert. Die größten Sprünge in den Wachstumsraten seien Mitte August, Mitte September und Ende Oktober zu verzeichnen gewesen. "Durch die insgesamt niedrigen Fallzahlen bei den ersten Sprüngen im August und September wurden diese zwar registriert, aber kaum mit Forderungen nach neuerlichen Lockdowns verbunden", heißt es in der Analyse.