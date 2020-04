Coronakrise: "Die Zeit ist noch nicht reif für die Opposition"

Positiv angenommen wird die Kritik an der Regierung am ehesten noch bei "einer mehr aufgeklärten Gruppe" und den Neos-Stammwählern. Zugewinne oder gar ein größerer Einfluss auf die öffentliche Diskussion seien aber nicht drin, sagt Bachmayer.

Was können die Neos tun? "Abwarten", sagt Bachmayer. "Die Zeit ist noch nicht reif für die Opposition." Natürlich müssen sich die Pinken zu Wort melden, natürlich sollten sie weiter ihre Kontrollfunktion wahrnehmen - "sie brauchen aber eine dicke Haut und müssen alles, was sie jetzt tun, als Investition in die Zukunft sehen."

Nach der Gesundheitskrise kommen Folgekrisen - die soziale, die am Arbeitsmarkt, wahrscheinlich auch in der Bildung. "Dann gibt es in den Medien einen neuen Fokus und neue Chancen für die Opposition, sich zu profilieren".

Womit wir bei der nächsten Fraktion wären:

"Die SPÖ nutzt ihre Chance wieder einmal nicht"

Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ist Ärzin, Tropenmedizinierin, Immunologin, war schon Gesundheitsministerin und davor eine hochrangige Beamtin im Gesundheitsministerium.

Warum gerade die wohl fachkundigste Politikerin des Landes Ende Februar, als die WHO bereits vor einer Pandemie gewarnt hatte, eine Mitgliederbefragung und damit eine interne Debatte gestartet hat, anstatt als erste Parteichefin auf das Coronavirus aufmerksam zu machen, ist Meinungsforscher Bachmayer ein Rätsel.

Heute hätte sie mit dieser Voraussicht punkten können. Tat sie nicht. "Das wirft rückblickend in der Öffentlichkeit ein schlechtes Licht auf ihre politischen Instinkte und ihre Kompetenz", sagt Bachmayer.