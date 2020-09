Coronagesetze: Für Kärntner Gastronomie "absolut unverständlich"

Die Kärntner Gastronomie protestiert gegen die verschärften Regeln für Veranstaltungen. Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer, bezeichnete es am Montag als "absolut unverständlich", dass österreichweite Einschränkungen gelten, obwohl die Infektionszahlen nur in einzelnen Bundesländern steigen würden.