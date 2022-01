Corona - "YesWeCare" ruft zu respektvollem Miteinander auf

Die Vertreter von AK und Gewerkschaft stellten sich klar hinter die Botschaft des Gemeinsamen und wiesen wie Landau auch auf die weiteren Forderungen der Petition hin. "Aus meiner Sicht wird es jeden Tag wichtiger, zu sagen und zu zeigen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung für Verantwortung steht, für ein respektvolles Miteinander, für Respekt den Beschäftigten gegenüber", so Teiber. Es sei "bizarr", dass radikale Impfgegner jene Menschen attackieren, die sich um Erkrankte kümmern.

Und es sei auch "Tatsache, dass viele Handelsangestellte angstvoll in die Arbeit gehen, weil sie - wenn sie von Kunden das Maskentragen oder den 2G-Nachweis einfordern - angepöbelt und attackiert werden". Hier bestehe auch die Forderung an die Politik zur Unterstützung, ebenso an die Arbeitgeber. An die Zivilgesellschaft richte sich der Appell, Zivilcourage zu zeigen, einzuschreiten oder die Polizei zu holen. Auch Anderl schilderte, es würde im Handel teils "dramatisch" zugehen - und es sei falsch, an den Angestellten dort den Zorn auszulassen. "Gehen wir respektvoll mit diesen um."

Auch betonte die AK-Präsidentin, dass die Krise vieles sichtbar gemacht habe, "was schon ganz lange im Argen liegt". Die Bereiche Bildung und Pflege seien auch für die AK "ganz, ganz wichtige Handlungsfelder". Man habe nicht erst seit Corona gesehen, dass die Beschäftigten im Bereich der Gesundheit und Pflege immer mehr unter Druck kommen. Die Beschäftigten seien "am Limit", so die Präsidentin. Es brauche in beiden Bereichen mehr Geld, mehr Personal und vor allem bessere Arbeitsbedingungen.