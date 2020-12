Corona: 610 Intensivbetten sind belegt

Wie sieht es an diesem Donnerstag in Österreichs Intensivstationen aus? Entspannt sich die Lage? Und falls nicht - wie lange dauert es noch?

Gemeinsam mit den Chefs der Gesundheit Österreich, Herwig Ostermann, und dem Präsidenten der Gesellschaft für Intensivmedizin, Klaus Markstaller, gibt Gesundheitsminister Rudolf Anschober gerade einen Überblick darüber, wie hoch die Belastung der heimischen Spitäler ist. Zuletzt war die Zahl der Intensivpatienten immerhin gesunken. Vom absoluten Spitzenwert Ende November, der weit über 700 lag, sank die Zahl der Corona-Intensivpatienten zuletzt auf knapp 600. Am Donnerstag hielt sie bei 610, sagt Anschober. Der R-Wert pendelt mittlerweile zwischen 0,81 und 0,84, die 7-Tages-Inzidenz hält bei 229.

"Die große Katastrophe konnte verhindert werden", sagte Anschober am Donnerstag. Der Minister meint damit die Grenze von 800 Betten. Bis zu dieser Anzahl an Covid-19-Patienten auf Intensivstationen kann eine Triage verhindert werden. "Aber es ist noch nichts gewonnen, wir müssen konsequent weiter daran arbeiten, dass die Zahlen hinunter gehen", so Anschober.

