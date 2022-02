Werden Ungeimpfte, die mit einem schweren Krankheitsverlauf auf der Intensivstation landen, künftig also kein Gehalt bekommen?

Davon ist noch nicht auszugehen. Der Gesetzgeber, also das Parlament, hat bislang nicht klargestellt, was mit der Entgeltfortzahlung passieren soll, wenn ein ungeimpfter Arbeitnehmer in der Intensivstation landet.

Auch die Sozialpartner haben hiezu keine klaren Vorgaben gemacht, und das bedeutet im Umkehrschluss: Strittige Fälle werden in den nächsten Jahren wohl von den Gerichten geklärt. Das gilt im Übrigen auch für die Impfpflicht am Arbeitsplatz (der KURIER berichtete in der Donnerstag-Ausgabe).

Silvia Hruska-Frank, Arbeitsrechtsexpertin der Arbeiterkammer, ist wie die meisten Fachleute überzeugt, dass der Arbeitgeber am Arbeitsplatz eine Impfung verlangen kann, sofern er niemanden diskriminiert. Bei Ausfällen oder Kürzungen der Entlohnung sei man aber auf „arbeitsrechtlichem Neuland“.