Corona: Schulen bereiten sich auf Lockdown vor

An vielen Schulen wurde in den vergangenen Tagen bereits Material für das Distance Learning ausgegeben - etwa in Deutsch Bücher aus der Schulbibliothek für die Klassenlektüre. Auch der Umgang mit Kommunikationskanälen wie Microsoft Teams wurde zuletzt geübt.

Die Wiener Ärztekammer warnte vor Personalengpässen: "Unsere COVID-Personalressourcen in den Wiener Gemeindespitälern sind bereits am Limit", so Vizepräsident Wolfgang Weismüller in einer Aussendung. "Wir können zwar Intensivbetten umwidmen, aber nicht das dafür notwendige Personal bereitstellen - vor allem nicht, wenn man zu Hause die Kinderbetreuung übernehmen muss."