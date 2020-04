Corona-Milliardenhilfe: Grüne für Kontrollausschuss offen

Dass die Oppositionsparteien den Beirat ohne Entscheidungsbefugnisse verschmähen, versteht er aber - ebenso wie seine Kollegin Maurer - nicht: "Da sind sie doch viel näher an den Entscheidungen als in einem parlamentarischen Kontrollorgan."

Denn während ein Ausschuss oder ein Unterausschuss des Nationalrats immer "ex post", also im Nachhinein, tätig werde, biete der Beirat eine "direkte Einbindung der Finanzsprecher in die Gebarung der COFAG".

Der Verfassungsjurist und langjährige Sektionschef im Bundeskanzleramt Manfred Matzka würde laut dem Zeitungsartikel wie die Opposition eine parlamentarische Kontrolle begrüßen. "Das Parlament hat die Budgethoheit. Und im Kern geht es um eine budgetäre Geschichte."

SPÖ sieht Machtkonzentration der Regierung

Der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried bekräftigte zuletzt beim "Runden Tisch" im ORF, dass die "unglaubliche Machtkonzentration der Bundesregierung im Finanzbereich" mit der Corona-Milliardenhilfe eine parlamentarische Kontrolle brauche.