Wo kann man sich bei Verdacht auf eine Covid-Infektion testen lassen?

Covid-19-Testungen erfolgen seit Juli in einigen Apotheken oder direkt bei Laboren und sind kostenpflichtig. Kostenlose Testungen gibt es nur noch im Rahmen einer ärztlichen Behandlung bei Verdacht auf eine Erkrankung. In sensiblen Bereichen Masken zu tragen, wird empfohlen.

Ist eine Impfung gegen Covid-19 noch sinnvoll?

Vorab: Die Impfung ist immer noch kostenlos und bei niedergelassenen Ärzten und in Impfzentren der Bundesländer verfügbar. Diese Woche erfolgt die Auslieferung des neuen Impfstoffs, der an die aktuell kursierenden XBB-Varianten „Eris“ und „Pirola“ angepasst ist, heißt es vom Gesundheitsministerium.

Die Grundimmunisierung ist mit drei Impfungen abgeschlossen – eine vierte „Auffrischungsimpfung“ wird für alle ab zwölf Jahren sechs Monate nach dem dritten Stich empfohlen. Fast jede fünfte Person in Österreich wurde schon viermal geimpft.