Corona: Impfpflicht jetzt auch offiziell ausgesetzt

Die Impfpflicht bleibt bis Ende August 2022 nun auch offiziell ausgesetzt. Der Hauptausschuss stimmte der entsprechenden Verordnung des Gesundheitsministers heute zu, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Konkret werden die Pflicht zur Impfung gegen Covid-19, die geltenden Ausnahmen und das digitale Ausnahmenmanagement sowie die Strafen bei Versto├č bis 31. August weiterhin nicht angewendet.

Die SP├ľ stimmte als einzige Fraktion gegen die Vorlage. Die FP├ľ w├╝rde das Impfpflichtgesetz am liebsten ganz abschaffen, votierte aber ebenso wie die NEOS f├╝r die Vorlage.

Gleiche Lage?

Die Impfpflichtkommission sei in ihrem zweiten Bericht wenig ├╝berraschend zur selben Schlussfolgerung wie beim ersten Bericht gekommen, weil sich die epidemiologische Lage nicht ver├Ąndert habe, berichtete Gesundheitsminister Johannes Rauch (Gr├╝ne). Aufgrund der Infektionslage sei ein Scharfstellen der Impfpflicht derzeit nicht geboten, laute die Einsch├Ątzung der Kommission. Gleichzeitig m├╝ssten aber Vorbereitungen f├╝r den Herbst getroffen werden, was mit dem Variantenmanagementplan passiere. Der Minister k├╝ndigte zudem wohnortnahe Aufkl├Ąrungs- und Impfangebote ab Ende August an, um die Menschen von der Impfung zu ├╝berzeugen.