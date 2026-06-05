Trotz OGH-Urteils: Klage gegen Corona-Hilfen erfolgreich

Müssen Unternehmen Millionen an Corona-Hilfen zurückzahlen? Wie der KURIER berichtete, wurden in der Autobranche zuletzt Beträge im sechsstelligen Bereich zurückgefordert. Wegweisend könnte auch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) von Ende April sein. Es geht um den Fall einer Raststättenkette, der Standard berichtete zuerst.

Demnach ist die Finanzverwaltung laut EU-Recht dazu verpflichtet, rechtswidrige Beihilfen zurückzufordern. Daran ändert laut OGH auch die Tatsache nichts, dass heimische Unternehmen Förderungen im Vertrauen auf Österreichs rechtliche Vorgaben empfangen haben.

Fehlerhafte Richtlinie

Welche Vorgaben? 2021 erließ das BMF eine Richtlinie, die wohl nicht EU-konform war. In Österreich konnten Unternehmensketten für jede Tochterfirma Corona-Hilfen von bis zu 2,3 Mio. Euro beantragen. Das EU-Beihilfenrecht sah jedoch eine Obergrenze von 2,3 Mio. für den gesamten Unternehmensverbund vor.

Im Sommer 2023 einigte sich das BMF mit der EU auf eine Lösung, der Nationalrat setzte diese ein Jahr danach um. Seit Juni 2024 können Betriebe Corona-Hilfen im Rahmen einer Umwidmungsrichtlinie neu beantragen. Zu empfindlichen Rückforderungen kam und kommt es dennoch.

Was bedeutet das OGH-Urteil für betroffene Betriebe? Müssen nun alle sämtliche „Überförderungen“ zurückzahlen?