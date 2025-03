"Erbärmlicher Eiertanz": Kritik an Rückforderung von Corona-Hilfen

Ist das Thema damit geklärt? Unternehmensberater Gerald Zmuegg von KMU-FinanzInsider, der 67 Betriebe in Auseinandersetzungen zu den Corona-Hilfen begleitet, sagt zum KURIER: "Wir haben seit Montag von sieben Unternehmen die Prüfungsergebnisse des Finanzministeriums erhalten. Statt der Bestätigung des Umwidmungsantrages, kommt die Behörde zu einer Rückforderung zwischen 10 und 30 Prozent."

BMF verweist auf EU-Richtlinien

Das BMF arbeitet die offenen Fälle auf Basis der türkis-grünen Richtlinie aktuell ab. Grundsätzlich heißt es aus dem Ministerium: "Aufgrund der Auslegung des Unternehmensbegriffes des EU-Beihilfenrechts ist es zu Auszahlungen gekommen ist, die einer nachträglichen Sanierung bedürfen. Diese erfolgt auf Basis der von der EU-Kommission genehmigten Obergrenzenrichtlinien." Die Anträge nach den Obergrenzenrichtlinien würden nun laufend von der Finanzverwaltung geprüft: "Sobald in einem Einzelfall die Prüfung abgeschlossen ist, wird der betroffene Unternehmensverbund über das Ergebnis ("Umwidmungsmitteilung") informiert."

Nun ist klar, was viele Betriebe befürchteten: Dieses Ergebnis kann in Einzelfällen auch zu empfindlichen Rückzahlungen führen. Zmuegg kritisiert insbesondere die türkis-grüne Vorgängerregierung und die Wirtschaftskammer, die keine schnelle und praktikable Lösung zustande gebracht hätten: "Unternehmen müssen endlich Planungs- und Rechtssicherheit haben und die Fehler in den Verordnungen müssen endlich repariert werden."