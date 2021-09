Staatssekretär Brunner: "CO2-Preis wird in deutscher Größenordnung liegen"

Großes politisches Thema in diesem Herbst ist die Steuerreform, die erstmals eine ökologische sein wird, verspricht die Regierung. Neu ist die Maßnahme, dass CO2, das wichtigste Treibhausgas, das die Erderwärmung anheizt und beim Verbrennen von fossilen Treibstoffen entsteht, einen Preis bekommt. Ziel ist, durch eine jährliche Verteuerung die Bürger zum Umsteigen von Verbrennerautos zu bewegen.

Welchen Preis soll Kohlendioxid anfangs bekommen? Brunner: „Das wird noch verhandelt. Wir orientieren uns am deutschen Preis, der liegt derzeit bei 25 Euro pro Tonne. In dieser Größenordnung wird es sich auch bei uns abspielen.“

Bei einem Preis von 25 Euro würde sich der Literpreis für Benzin und Diesel gerade einmal um 0,07 Euro erhöhen – kann man da einen Lenkungseffekt erwarten? „Wenn ein Pendler, der auf sein Auto angewiesen ist, 120 km am Tag fahren muss, sind das bei einem Preis von 10 Cent pro Liter 300 Euro im Jahr. Das muss in einer ökosozialen Steuerreform auch kompensiert werden“, sagt Brunner. Dass Klimaministerin Leonore Gewessler sagt, mit ihr sitze der Klimaschutz am Verhandlungstisch, kommentiert der Staatssekretär kritisch: „Mit mir sitzen der Klimaschutz und die Menschen am Tisch. Denn wir müssen die Lebensrealitäten berücksichtigen.“

Einen Lenkungseffekt erwartet er sich erst, wenn die Öffi-Infrastruktur besser ausgebaut ist. „Einerseits, wenn die Tickets billiger werden, andererseits investieren wir über 17 Milliarden in den Öffi-Ausbau.“