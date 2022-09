Co2-Bepreisung: Ausnahmen für energieintensive Unternehmen

"Wir dürfen unsere Betriebe beim ökologischen Wandel nicht überfordern oder verlieren. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass wir die Abhängigkeit von fossiler Energie langfristig reduzieren müssen, gleichzeitig behalten wir die Wettbewerbsfähigkeit und damit verbundene Arbeitsplätze unserer Wirtschaft im Auge. So wie es für die Bürgerinnen und Bürger mit dem Klimabonus eine Entschädigung gibt, helfen wir auch den Unternehmen im Land beim Einstieg in den Ausstieg von fossiler Energie. Angesichts der herausfordernden geopolitischen Lage gehe ich von einer raschen Entscheidung der Kommission aus, immerhin sind es die gemeinsamen Klimaziele, die wir mit dieser Maßnahme erreichen wollen", erklärt Magnus Brunner die Notwendigkeit einer Kompensation.

Derzeit liege der Verordnungsentwurf der EU-Kommission zur Notifikation vor, erklärt das Finanzministerium.