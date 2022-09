Freiheit ist besser als Neutralität – auch beim Thema CO2

CO 2 -neutral oder CO 2 -frei? Für 6B47 ist das keine Wortklauberei. Der Immobilienentwickler ist derzeit dabei in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten eine außergewöhnliche Wohnhausanlage zu errichten: Der Steingötterhof ist eines der neuesten Projekte des österreichischen Entwicklers und eines der vielleicht nachhaltigsten Wohnprojekte in ganz Österreich.

Zum einen, weil dort bereits asphaltierte Flächen entsiegelt und stattdessen mit üppigen Grünflächen bepflanzt werden, die CO 2 binden und ein angenehmes Mikroklima für eine hohe Wohnqualität schaffen. Zum anderen wird dank der Zusammenarbeit mit den Energiespezialisten Beyond Carbon Energy aus Wien ein Energiekonzept aus Standortressourcen umgesetzt, dass die insgesamt 191 freifinanzierten Eigentumswohnungen künftig CO 2 -frei und unabhängig von internationalen Rohstoffmärkten mit Energie versorgt.