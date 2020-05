Volksanwaltschaft geht in die Asyl-Offensive

Auch an einem anderen Asyl-Schauplatz gibt es heftige Debatten: Kardinal Christoph Schönborn übte am Montag heftige Kritik an Aktivisten in der Wiener Votivkirche, wo seit Wochen Asylwerber ausharren. Kardinal Christoph Schönborn nahm am 40. Tag der Kirchenbesetzung erneut Stellung zu dem Protest im Gotteshaus. In einer Predigt am Sonntag übte Wiens Oberhirte heftige Kritik an Aktivisten, die „die Not der Flüchtlinge in der Votivkirche für ihre Ideologie missbrauchen“. Sie wollten „eine Änderung des Systems um jeden Preis“, koste es auch die Gesundheit der Flüchtlinge, wurde Schönborn am Montag von der Kathpress zitiert.

„Diese Ideologen scheuen vor nichts zurück“, meinte Schönborn. Bei den Aktivisten handle es sich um Personen, „denen es sehr gut geht und die sich nicht die Finger schmutzig machen wollen“, konkrete Hilfsdienste würden sie nicht leisten.

Lob für „seinen klaren Worte“ bekam Schönborn ausgerechnet von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der das Kirchenoberhaupt ob seiner Haltung in der Sache stets scharf kritisiert hatte.