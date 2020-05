Flüchtlingslager für Volksanwälte tabu

Volksanwaltschaft

Anlass der Besuche ist das neue Mandat, das dieseit Juli auf Basis eines UN-Abkommens, dasÖsterreich europaweit beispielhaft umgesetzt hat, erfüllt. Es ermächtigt die Kommissionen, Orte zu prüfen, an welchen Menschen auf gesetzlicher Basis die Freiheit entzogen wird oder entzogen werden kann(siehe unten).

Auf dem Traiskirchner Lagergelände finden sich eine Polizeistation, das Erstaufnahmezentrum (ein Gebäude, in dem persönliche Daten und Asylgründe erhoben werden sowie Fingerabdrücke gemacht werden, Anm.) und die Bundesbetreuung – Quartiere in großen Gebäuden, in dem die Asylwerber auf eine andere Bleibe in einem Bundesland warten.

Die erste Stelle des Lagers durfte die Kommission noch besuchen, doch der Rest war tabu. Argument: Es gehe, so die Begründung, im Sinn des UN-Mandates nicht um Orte der Anhaltung.