Plakolm über Sozialhilfe: "Wir müssen eine massive Schieflage lösen"

Das muss immer im Einzelfall beurteilt werden und verhältnismäßig sein. Das EU-Recht gibt uns hier aber Möglichkeiten, wie die Statusverordnung ab 2026, die wir nutzen werden. Derzeit sind 48.000 subsidiär Schutzberechtigte und Asylberechtigte in Österreich arbeitslos. Und im ersten Quartal hatten wir 40.000 offene Stellen in der Produktion, wo nicht übermäßige Deutschkenntnisse nötig sind. Die Sozialleistungen sind ein guter Hebel, um diese Menschen zur Arbeit zu bringen.

Die Menschen, die nach Österreich kommen, um zu arbeiten, die berufliche Erfahrung und Fleiß mitbringen, sind jederzeit herzlich willkommen. Qualifizierte Zuwanderung brauchen wir in vielen Branchen. Klar davon zu differenzieren ist die Migration, die wir üblicherweise in den letzten Jahren erlebt haben – in erster Linie Zuwanderung ins Sozialsystem und die Arbeitslosigkeit.

Mein Zugang ist klar: Sozialleistungen müssen als Anreiz verwendet werden, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. In den letzten Jahren waren die extrem hohen Standards ein Magnet für Zuwanderung. Gleichzeitig haben sie bewirkt, dass viele nicht die Notwendigkeit gesehen haben, sich zu integrieren – weil sie auch ohne Job ein paar Tausender im Monat bekommen. Das darf einfach nicht sein.

Stehen Sie für eine Sozialhilfereform zur Verfügung, bei der nur Mindeststandards gesetzt werden, wie es die SPÖ will? Die syrische Großfamilie in Wien mit elf Kindern würde dann weiterhin 9.000 Euro bekommen.

Österreich hat ein demografisches Problem. Mittlerweile sind 20 Prozent der Bevölkerung 65 oder älter. Wer soll mittel- und langfristig den Arbeitskräftebedarf abfedern?

10.000 Leute pro Jahr, die über die Rot-Weiß-Rot-Karte kommen, werden nicht reichen. Es braucht mehrere Hebel. Wir können auch darüber sprechen, welchen Wert Arbeit insgesamt hat und welchen Sinn junge Menschen in Arbeit sehen.

Was meinen Sie damit?

Etwa den allgemeinen Vorwurf, der jüngeren Generation gehe es nur um Work-Life-Balance und sie sei auch ohne Kinder nicht mehr bereit, Vollzeit zu arbeiten. Selbst, wenn zwei Leute Vollzeit arbeiten, ist das schon lange nicht mehr selbstverständlich, sich eigene vier Wände leisten zu können. Und dann hinterfragen manche natürlich, warum sie überhaupt arbeiten sollten. Hier müssen wir wieder über Anreize sprechen – also Entlastungen und Steuersenkungen.

Also ist es keine Work-Life-Balance-Generation, sondern die Anreize sind derzeit die falschen?

Davon bin ich überzeugt. Junge Paare aus meinem Freundeskreis haben keine Chance auf einen Kredit für eine Eigentumswohnung und arbeiten jetzt lieber 30 Wochenstunden. Ohne Kinder kommen sie auch so gut über die Runden.

Die Regierung passt kommendes Jahr diverse Familienleistungen nicht an die Inflation an, die Pensionen aber voraussichtlich schon. Ist das familienfreundliche Politik?

Wir haben es in den intensiven Budgetverhandlungen geschafft, dass jede einzelne Familienleistung erhalten bleibt – vom Familienbonus bis zum Kinderbetreuungsgeld. Und zwar auch in der aktuellen Höhe. Und zum Vergleich mit den Pensionen: Wir haben die Familienleistungen in den letzten drei Jahren um 20 Prozent erhöht. So hohe Anpassungen gab es bei den Pensionen nicht.