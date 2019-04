Claudia Gamon: Schick, pink, radikal

Seit eineinhalb Jahren hat Gamon im Bezirk Bregenz wieder eine Wohnung, pendelt für Nationalratssitzungen nach Wien. Ihre Familie lebt hier, die Freizeit verbringt sie gerne am Berg. Wer ihr auf Instagram folgt, weiß das. Kein EU-Kandidat ist in den sozialen Medien so aktiv wie die 30-Jährige.

Ihre knapp 10.000 Abonnenten wissen deshalb auch, dass sie schon seit Wochen – oft mit Funktionären der pinken Jugendorganisation Junos im Schlepptau – durch Österreich tourt; dass sie am laufenden Band Podiumsdiskussionen wie jene hier beim „Frühschoppen“ am Bodensee absolviert; und dass sie für die „ Vereinigten Staaten von Europa“ wirbt. Nicht unbedingt ein Projekt, das sich in einer Legislaturperiode ausgeht – aber sie ist ja noch jung, sie hat Zeit, und das ist ihre Vision.