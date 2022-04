Chronologie: Welche Unterstützung die Grünen-Bundessprecher hatten

Am Samstag stellt sich der grüne Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler seiner Wiederwahl an der Spitze der Partei. Dreieinhalb Jahre nach seiner ersten Kür im Herbst 2018 wird er in Villach ohne Gegenkandidat um die Stimmen von 290 Grün-Delegierten kämpfen.

2018 erhielt Kogler eine über 99-prozentige Zustimmung als Bundessprecher. 203 von 205 Delegierten votierten für ihn. Damals hatte Kogler angekündigt, sein Amt als Bundessprecher nach rund zwei Jahren wieder abzugeben. Nach dem Erfolg bei der Nationalratswahl 2019 änderte er seine Meinung.

Gewessler als Nummer 2 in Position

Die derzeitige Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler hat Kogler für die Grünen angeworben. Sie soll nun noch stärker in der Partei verankert werden und als stellvertretende Bundessprecherin auf Nina Tomaselli folgen.

Es gilt als sicher, dass Kogler bei der Wahl bestätigt wird. Allerdings ist fraglich, ob er mit einer so hohen Zustimmung wie 2018 rechnen kann.

Schon seine Vorgänger und Vorgängerinnen verloren von Wahl zu Wahl an Stimmen (siehe unten):