Christoph Leitl: Reisender in Sachen Netzwerk und Innovation

Christoph Leitl wechselt nach 18 Jahren in der Wirtschaftskammer Österreich an die Spitze der europäischen Vertretung, der Eurochambres in Brüssel. Da hatte er noch den Ehrgeiz, in Europa, den USA und Asien mit Elite-Unis und wissenschaftlichen Instituten Abkommen zu schließen, die österreichischen Unternehmern Zugang zu Forschungsergebnisse ermöglichen oder deren Netzwerke zur Verfügung stellen. Am Beginn stand die ETH Zürich, eine der besten Technik-Unis der Welt, die alleine 10.000 Kooperationen weltweit hat, die nun WKÖ-Mitglieder helfen können. In den USA gehören die Harvard-University und Stanford, der „Olymp der Innovationen“ (Leitl) zum Netzwerk und in Asien das KAIST in Südkorea. Diese Elite-Uni wurde erst 1971 gegründet, auf jeden Professor kommen nur 10 Studenten, so gelangt man an die Weltspitze. An der Nanyang Universität in Singapur versprach die damalige Wissenschaftsministerin Beatrix Karl im Jahr 2011, dass mehr Studenten aus Österreich kommen würden, dort hat man davon leider nichts gemerkt.

Genau das motiviert Christoph Leitl: „Überall werden technische Innovationen erarbeitet, auf die die Industrie zugreifen kann. Wenn wir Exportnation bleiben wollen, brauchen wir den Zugang dazu. 60 Prozent unseres Wohlstands verdienen wir außerhalb unserer Grenzen.“