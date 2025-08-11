Pilnaceks Smartwatch: 206 Nachrichten und "auffällige Vitaldaten"

Die Staatsanwaltschaft Krems prüft nach einer Weisung der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) seit April, ob sie rund um den Todesfall Christian Pilnacek doch noch Ermittlungen einleiten muss. Wie der KURIER erfuhr, gab es noch eine weitere Weisung – und zwar am 11. Juni 2025. Darin wird den Kremsern aufgetragen, eine „ergänzende Auswertung“ von Pilnaceks Smartwatch zu veranlassen. Konkret geht es um Daten, die eine „Rekonstruktion von Bewegungen und Vitalfunktionen ermöglichen“.

Pilnacek wurde am 19. Oktober 2023 als Geisterfahrer aus dem Verkehr gezogen und dann von Freundin Anna P. nach Rossatz, NÖ, gebracht, wo diese mit Karin W. wohnte. Spätnachts verließ er das Haus – ohne Handy, aber mit Smartwatch am Handgelenk. In den Morgenstunden wurde er tot in einem Seitenarm der Donau entdeckt. Die Daten, die nun ausgewertet werden sollen, beziehen sich auf genau diesen Zeitraum. Spannend ist der Auftrag der OStA deshalb, weil die Kremser die Daten der Smartwatch ja bei ihren ursprünglichen Ermittlungen zum Todesfall schon hatten – aber offenbar nicht in der Lage waren, Relevantes darauf zu finden. Im März 2024 wurden die Ermittlungen rund um den Todesfall eingestellt, weil keine Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt wurden.

IT-Experten wurden fündig Im Sommer 2024 hat sich dann die WKStA die Smartwatch-Daten besorgt, weil sie ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs gegen Beamte des Landeskriminalamts führte. Die WKStA beauftragte IT-Experten der Justiz mit der Auswertung – und die schafften es, 206 Nachrichten wiederherzustellen, die zwischen Smartwatch und Handy synchronisiert waren. Und zwar aus dem Zeitraum Mai bis Oktober 2023. Also ist auch die Todesnacht umfasst, in der Pilnacek (wie Anna P. und Karin W. aussagten), „wie wild am Handy herumgetippt“ habe. Art und Inhalt der Nachrichten sind nicht bekannt. Für das WKStA-Verfahren dürften die Nachrichten nicht relevant gewesen sein. In der Begründung zur Einstellung des Amtsmissbrauchsverfahrens, die Mitte Mai in der Ediktsdatei veröffentlicht wurde, finden sie keine Erwähnung.

Ob sie für die der Kremser Staatsanwaltschaft relevant sind, ist offen. Bis vor Kurzem waren sie laut KURIER-Informationen jedenfalls nicht im Akt. Gesundheitsdaten Ein weiterer Punkt im Bericht der IT-Experten war bis dato nicht bekannt: Festgestellt wurden „Auffälligkeiten bei den Vitaldaten“, zu denen aber keine näheren Schlüsse gezogen werden konnten. Offenbar hatte die Uhr einen Bewegungssensor, der Armbewegungen aufzeichnet. Der Rat der IT-Experten lautete, den Betreiber zu kontaktieren, um weitere Gesundheitsdaten ausheben zu lassen. In der OStA-Weisung werden die Kremser übrigens aufgefordert, die ergänzende Auswertung selbst zu erwirken – und nicht im Wege der Amtshilfe durch die WKStA.