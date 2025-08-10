Entscheidung über möglichen U-Ausschuss zur Causa Pilnacek

Ob es rund um die Causa Christian Pilnacek in diesem Herbst einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben wird, wird höchstwahrscheinlich diese Woche entschieden. Am Dienstag treten die Verfassungsrichter zusammen, um sich mit einem diesbezüglichen Begehren der FPÖ zu beschäftigen. Dieser Schritt war notwendig, nachdem die Vertreter der drei Regierungsparteien dieses Verlangen der Freiheitlichen im Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats bestritten hatten.

Die FPÖ hatte einen derartigen U-Ausschuss schon lange geplant. Im Geschäftsordnungsausschuss war er allerdings erst im Juli gelandet. Neben dem Wunsch nach politischer Aufklärung rund um den Tod von Christian Pilnacek waren auch die Corona-Maßnahmen in das Begehren gepackt worden. Diese thematisch sehr weit gefassten Untersuchungsgegenstände waren auch der Grund für die Ablehnung. ÖVP-Klubobmann August Wöginger sprach sogar von „Kraut-und-Rüben-Ausschüssen“, die es auch in der Vergangenheit immer wieder geben habe. Diesbezüglich erhofft man sich Klarstellungen durch den VfGH, die dann auch Grundlage für kommende U-Ausschüsse sein könne.

Die FPÖ ist von der Rechtmäßigkeit ihres Verlangens überzeugt. Generalsekretär Christian Hafenecker sieht das Innenministerium als Klammer für die beiden Themen. Dieses mache die „Machtbasis“ für den „tiefen Staat der ÖVP“ aus. Hafenecker dazu: „Wir sind von der Rechtmäßigkeit unseres Verlangens absolut überzeugt.“ Sollte es vom VfGH grünes Licht geben, könnten die ersten Befragungen schon im Oktober stattfinden.