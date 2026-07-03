In der Causa rund um Karin Wurm, Vertraute des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek und deren frühere Mitbewohnerin Anna P. wegen des Vorwurfs der Falschaussage gibt es eine Wendung: Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat die in dem Verfahren im Juni vereinbarte Diversion aufgehoben.

Neben 250 Euro Verfahrenskosten hätten die beiden Frauen jeweils 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten sollen. Der Prozess muss nun allerdings fortgesetzt werden.

In der Verhandlung, die am 1. Juni in Wien stattfand und mit einer Diversion endete, ging es um die Aussagen der beiden im Zusammenhang mit dem Verbleib des Laptops Pilnaceks im Rahmen der Ermittlungen nach dessen Tod. Der hochrangige Beamte war bekanntlich am 20. Oktober 2023 tot in einem Seitenarm der Donau bei Rossatz (NÖ) aufgefunden worden.

Wurm und Anna P. übernahmen Verantwortung - wobei sich nur P. für ihr Verhalten entschuldigt hat. Wurm beharrte darauf, dass sie sich eingeschüchtert gefühlt und deshalb unvollständig ausgesagt habe.