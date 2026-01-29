Pilnacek-U-Ausschuss: Heute sprechen die Ärztin und Staatsanwältin
Heute geht es weiter in der Frage, wie die Bergung des Leichnams des ehemaligen Sektionschefs im Justizministerium Christian Pilnacek vonstattenging. Allen voran FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker hinterfragt, was sich genau am 20. Oktober 2023 in einem Donauarm im niederösterreichischen Rossatz abspielte. Wurden Beweise vernichtet? Gab es Fremdeinwirkung? Und weshalb wusste eigentlich Sebastian Kurz so schnell über Pilnaceks Tod Bescheid? Auch die Smartwatch-Daten, die mehr über den Todeshergang verraten könnten, beschäftigen die FPÖ, ÖVP, Grünen, Neos und die SPÖ im U-Ausschuss.
Die Befragung erfolgt chronologisch: Der Baggerfahrer, der den Leichnam an jenem Oktobermorgen entdeckt hat, sagte bereits aus sowie später dazugekommene Mitarbeiter der Feuerwehr und der Polizei. Eine ausführliche Zusammenfassung des ersten Befragungstages lesen Sie hier. Details zum zweiten Befragungstag können Sie hier nachlesen. Heute werden die Gemeindeärztin Dr. W. und die fall-führende Staatsanwältin S. gehört.
Der KURIER berichtet live aus dem Parlament.
Pilnacek-U-Ausschuss
Die Zusammenfassung von Tag drei...
... zum Abschluss des heutigen Tages, hat Kollege Böhmer das noch einmal für uns zusammengefasst. Nachzulesen in kompakter Form hier. Morgen geht's an dieser Stelle weiter im Pilnacek-U-Ausschuss, dann wieder mit den fleißigen Kollegen Julia Deutsch und Christian Böhmer. Bis dahin.
Befragung beendet! Aus für heute!
Die Sitzung ist für heute geschlossen. Auch wir gehen jetzt nach Hause! Morgen um 09:00 Früh geht es jedoch schon wieder weiter. Dann kommen die Gemeindeärztin Dr. W. und die fall-führende Staatsanwältin S. ins Parlament.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir lesen uns morgen in aller Frische!
Wer war über Tod informiert?
Jan Krainer (SPÖ) möchte noch wissen, wer über Pilnaceks Tod informiert wurde. H. gibt an, dass er den Bezirkskommandanten von Krems-Land und -Stadt informiert habe. Diesen würde er bei allen größeren Vorfällen anrufen. Auch seine Befragung ist beendet. Auch Wotschke von den Neos hat diesmal keine Fragen mehr.
Letzte Fragerunde
Es geht nun in die dritte Fragerunde. Wir nähern uns langsam dem Ende. Tomaselli will noch einmal über die Anordnung der Obduktionen sprechen. H. sagt, er habe keine Wahrnehmung, dass die Staatsanwaltschaft restriktiv gegenüber Autopsien wäre. Es gebe laut ihm aber einen Mangel an Ärzten, die für Kriminalfälle zur Verfügung stehe.
Blauer Kopf oder nicht
Sophie Wotschke von den Neos spielt nun auch die Thematik "blauer Kopf" mit der Auskunftsperson durch. Dieser deute ja auf einen Erstickungstod hin. Er wiederholt, dass er aufgrund der vorhandenen Spuren von einem "Suizid oder Unfall" ausgegangen sei.
"Temperaturmessgerät, auch Thermometer genannt"
Krainer ist irritiert. Er kann nicht glauben, dass die Kriminalbeamten an dem Tag nicht "das nötige Werkzeug" mithatten. Es geht schon wieder um das fehlende Thermometer. Gruppeninspektor H. sagt, das sei eben so gewesen, er sei nicht Hauptverantwortlich gewesen. Es sei ihm auch nicht aufgefallen, dass es fehle. Krainer kann das nicht glauben, beendet aber seine Befragung an dieser Stelle.
Doch Wunden am Leichnam?
Auf nochmalige Anfrage von Jan Krainer (SPÖ) sagt der Polizist nun, dass es doch äußerliche Verletzungen an der Leiche gegeben habe. Aber eben nicht "genügend", um von einem Gewaltdelikt auszugehen. Es werden Detailfotos vom Fundort angeschaut, Krainer zweifelt gewisse Rückschlüsse des Kriminalbeamten an. "Ist Pilnacek nun gegangen oder gestanden?"
Wir wissen es nicht.
"Ich will Sie nicht drangsalieren"
Immer wieder kommen die Abgeordneten auf dieselben Details zu sprechen. "Ich will Sie nicht drangsalieren" sagt ein FPÖ-Mann und fragt dann nochmal nach.
Die ÖVP fragt auch noch einmal, was sie eigentlich schon beantwortet weiß: "Haben Sie den Eindruck, dass es in diesem Fall politische Einflussnahme gab?" Der Polizist sagt wieder: "Nein."
Geht schon weiter!
Nina Tomaselli fragt schon wieder nach dem Thermometer, das eben am Tag vor Ort nicht vorhanden war. Neue Antworten kommen auch jetzt keine.
Pipipause
für 10 Minuten. Gleich wieder da. Wir holen Kaffee.
"Nichtvorhandene Spuren sind nichtvorhandene Spuren"
Eine Theorie rund um den möglichen Sturz des Sektionschefs Pilnacek findet H. "naheliegend", weil das Gelände "unwegsam" gewesen sei. Er wird jetzt zu kleinen Details befragt und muss sich an die Witterung von vor zwei Jahren erinnern. Er wiederholt: "Die Böschung war ziemlich steil, rutschig". Das meine Wotschke aber nicht. H. scheint die Diskussion beenden zu wollen und sagt: "Nichtvorhandene Spuren sind nichtvorhandene Spuren".
Die Fragen wiederholen sich
Die Neos wollen zuerst wissen, welche Ausbildung der Zeuge durchlaufen hat. Dieser sagt, nach der klassischen Polizeiausbildung habe er sich auf Kriminalistik spezialisiert. Er stellt klar, dass er selbst nicht ausbilde. Dann geht es wieder um den Tatort-Leitfaden und den Tatort-Bericht.
Die Fragen wiederholen sich, H. antwortet zumindest halbwegs entspannt.
Suche nach persönlichen Gegenständen
"Ich weiß, dass er eine Armbanduhr getragen hat. Ob das eine Smartwatch oder eine Armbanduhr war, wusste ich nicht." Er habe lediglich die Kleidung Pilnaceks abgenommen. Er habe keine Wahrnehmung darüber, ob die Abnahme der persönlichen Gegenstände einwandfrei vonstatten ging.
Auf die Frage der ÖVP, ob der Zeuge von Vorfällen oder Ungereimtheiten rund um die Ermittlungen wisse, wollte sich H. erst noch beraten. Nach einem kurzen Moment sagt er: "Nein."
Die Stimmung ist wieder besser
Der Gruppeninspektor antwortet im Vergleich zum ersten Zeugen eindeutiger. Die einzelnen Themenkomplexe sind deshalb auch schneller abgehandelt. Keine Spur von Unverständnis oder Missmut - zumindest bisher. Die Befragung dauert zugegebenermaßen aber auch noch nicht sehr lange.
-
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen vom KURIER-Videoteam fassen die bisherigen Entwicklungen des Tages als Video zusammen:
Und Herr Huemer?
Dass Herr Huemer als Vertrauensperson eingesetzt wurde, war laut H. ein Angebot des Dienstgebers, das ebenfalls von diesem bezahlt wurde. Er hätte sich auch privat, "wie wir wollen" nach einer Vertrauensperson umsehen können, aber er habe sich für das Angebot des Dienstgebers, auch wegen der Kostenfrage, entschieden.
Unfall oder Suizid
H. sagt aus, dass er von einem "Unfall oder Suizid" ausging: "Aufgrund der Spuren am Leichnam war das offensichtlich". Es gab keine Würgemale, keine Messerstiche. Tomaselli sagt, es gebe ja noch andere Todesursachen, die trotzdem mit Fremdeinwirkung zu tun hätte, die nicht so offensichtlich sind. Das bejaht die Auskunftsperson.
Anderes Thema: Nun versucht sich der Polizist zu erinnern, wer aller bei der umstrittenen Schulung zum U-Ausschuss in Krems vor Ort war. Er habe daran in seiner Dienstzeit teilgenommen und sei vom Bezirkspolizeikommando über E-Mail eingeladen worden. In der Einladung selbst sei so etwas wie "Informationsbesprechung bezüglich U-Ausschuss, so ungefähr" gestanden. Am zweiten Termin seien teilweise andere Personen anwesend gewesen.
Druck auf die Ärztin?
Nun geht es um die Kommunikation mit der Gemeindeärztin, mit der die Leichenbeschauung durchgeführt wurde. H. sagt: "Mit der Ärztin selber hab ich nicht viel gesprochen".
Laut ihm meinte die Gemeindeärztin, sie wolle eine Obduktion anordnen. Er habe sie darauf hingewiesen, dass sie keine Obduktion anordnen könne, sondern diese nur "anregen". Es habe sich in der Frage um rechtliche Details gehandelt. Ob die Stimmung im Gespräch aufgeheizt war, fragt Tomaselli. Das will der Zeuge nicht wissen: „Da müssen Sie sie (Anm. red. Die Ärztin) fragen. Ich habe keinen Druck ausgeübt. Überhaupt nicht“.
-
Was ist mit dem Thermometer?Die Frage nach dem Thermometer kam schon beim letzten Mal. Während Abgeordnete wie Tomaselli nicht nachvollziehen können, warum dieser nicht standardisiert im Tatort-Koffer ist, hat der Beamte beim letzten Mal - er war auch für die Spurensicherung federführend verantwortlich - erklärt, was es damit auf sich hat. In einschlägigen Formularen sei zwar ein Feld vorgesehen, in dem man die Wassertemperatur bei Leichenfunden eintragen kann. Der Beamte erklärte aber, das sei nicht state of the art - schon gar nicht bei großen Gewässern wie der Donau. Sinngemäß hat der Beamte vor zwei Woche gesagt: Da in größeren Gewässern unterschiedliche Strömungen und Tiefen-Wärmen existieren, ist es sinnlos, an einer Stelle die Wassertemperatur zu messen. Ein Rückschluss auf den Todeszeitpunkt sei nur möglich, wenn man wisse, bei welcher Temperatur die Leiche in das Gewässer kam - und wenn sich die Temperatur nicht verändert. Beides sei in der Praxis aber kaum möglich, man könne in einem Fluss wie der Donau verschiedenste Temperaturen messen - je nach Zeit und Wassertiefe.
Ebenfalls kein Thermometer dabei
Vor Ort sei H. von "drei Kolleginnen vor Ort oder vier sogar" in Empfang genommen worden. Er wisse die Details nicht mehr. Zivilisten seien laut ihm "keine außer der Ärztin" vor Ort gewesen.
Dann zum Vorgang der Leichenbeschau: "Wir haben die Leiche entkleidet und nach Spuren gesucht." "Wie wurde dies dokumentiert?", will Tomaselli wissen. Der Befragte: "Ich habe es dem Herrn Kollegen R. gesagt und der hat es dokumentiert." Für das Formular sei er nicht zuständig gewesen. Auch er habe kein Thermometer dabeigehabt. Tomaselli ist verwundert.
-
Die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli fragt, ob der Herr in diesem Fall bereits einvernommen wurde. Dieser verneint. Er kenne auch den Akt nicht, er habe diesen weder gelesen, noch habe er diesen verfasst.
-
-
Pilnacek "peripher" bekannt
Auch H. möchte kein Eingangsstatement abgeben. Die Verfahrensrichterin richtet das Wort an ihn und fragt: "Wer hat Sie zum Fundort geschickt und was haben Sie dort getan?" Er antwortet ebenfalls, dass er zum Einsatzort kam, "um Kollegen zu unterstützen". Er habe zu diesem Zeitpunkt nur von einer Wasserleiche gewusst, nicht dass es sich um Christian Pilnacek handelte. Der Name sei ihm damals "peripher" bekannt gewesen.
-
Nun wollen die Fraktionen von der zweiten Auskunftsperson für heute die Details zum 20. Oktober 2023 hören. Gruppeninspektor Thomas H. steht nun Rede und Antwort. Wie erwähnt ist auch seine Vertrauensperson der Anwalt Huemer.
-
Rosenkranz bedankt sich beim Revierinspektor für sein Durchhaltevermögen. Die Befragung ist beendet. Es geht um 14:20 weiter.
-
Köllner will wissen, wie der Kontakt zu Herrn Huemer zustande kam. Das sei laut dem Befragten im Gespräch mit seinem Kollegen (er wird heute später noch gehört) aufgekommen. Dieser habe gemeint, er werde sich mit Herrn Huemer beraten. S. sagt: "Da dachte ich, ich nehme ihn auch."
-
Hafenecker beschwert sich über Laune des Zeugen
Christian Hafenecker schaltet sich ein und beschwert sich über die Attitüde des Befragten. Rosenkranz sagt, er verstehe, dass es für S. schon anstrengend sei und erklärt die Frage der FPÖ-Abgeordneten Heiß näher, die der Befragte zuvor nicht verstanden hat. Zeuge S. fragt die Abgeordnete und lacht: "Haben Sie das so gemeint?" Diese sagt ja. S. sagt, es sei am gegenüberliegenden Ufer keine Spurensuche vorgenommen worden. Heiß kommt das komisch vor.
-
Im U-Ausschuss wurde im Zuge einer Geschäftsordnungsdebatte länger diskutiert, ob und bis in welches Detail der Polizist Auskunft geben muss, wie er auf den U-Ausschuss vorbereitet worden ist. Die Neos und auch die FPÖ gehen diesbezüglich eher weit, sie wollen auch Inhalte eines Zweier-Gesprächs des Polizisten mit seiner Vertrauensperson nachfragen.
Verfahrensanwalt Andreas Joklik sieht eine gänzlich andere Logik - und bringt ein eindringliches Beispiel. Sinngemäß sagt Joklik Folgendes: Wer im U-Ausschuss aussagt, hat ein gesetzliches Entschlagungsrecht, er muss sich keiner Strafverfolgung aussetzen.
Angenommen, ein Zeuge berät sich mit einer Vertrauensperson (z.B. einem Anwalt) vorab über seine Aussage im U-Ausschuss und überlegt, wie er ein begangenes Verbrechen möglichst nicht erwähnt bzw. sich entschlagen kann: In diesem Fall kann es - weil ja das gesetzliche Entschlagungsrecht existiert - nicht im Sinne des Verfahrens sein, wenn die Abgeordneten Inhalte dieser Gespräche erfragen dürfen. Denn damit würden sie das Entschlagungsrecht ad absurdum führen.
Die Abgeordneten folgen der Logik. Fragen nach Gesprächen über den Inhalt von Vorbereitungen auf den U-Ausschuss müssen nicht beantwortet werden.
Tomaselli fragt nach
Tomaselli will noch wissen, was im Einladungstext des Seminars stand, zu dem er von seinem Arbeitgeber eingeladen wurde. Er erinnert sich nicht.
Auch erinnert er sich nicht, wer genau am Tag des Leichenfunds bei besagtem Rohr "unten" war. Darüber soll Pilnacek ins Wasser gestiegen sein. Ein anderer Polizist hatte angegeben, dass er der einzige war, der sich an diesem Ort aufhielt. Das stimme nicht, sagt S.. Er wisse nicht, weshalb das nicht dokumentiert wurde und versucht zu erklären: "Wenn er nicht gesehen hat, dass ich auch unten war, dann kann er ja nicht dokumentieren, dass ich auch unten war." Auch habe er keine Fußspuren genommen, sondern diese entdeckt. Tomaselli verwechselt hier Details.
Zu einer möglichen Theorie, Pilnacek sei von einer Brücke gestürzt, weiß S. nichts. Das sei auch vor Ort nicht diskutiert worden.
-
Die Verfahrensrichterin weist Wotschke darauf hin, dass sie darlegen müsse, weshalb sie S. nun fragt, wann das Treffen mit Anwalt Huemer ausgemacht wurde.
S. sagt: "Naja, es war in meinem Interesse. Ich bin ja nicht oft in einem U-Ausschuss dabei. Es war ein informatives Gespräch, nicht mehr und nicht weniger. Wann wir das ausgemacht haben, weiß ich nicht mehr". Wotschke will wissen, ob Aussagepflichten und Entschlagungsrechte thematisiert wurden. Die Frage von Wotschke selbst sei zulässig, jedoch müsse S. nicht antworten. S. wird nicht antworten.
Es geht hin und her zwischen Verfahrensrichterin, Wotschke, Rosenkranz und dem Verfahrensrichter. Was ist ein persönliches Gespräch und was ist eine Schulung? Von der FPÖ meldet sich Christian Hafenecker diesbezüglich auch noch zu Wort.
Amtsdeutsch
Die Kommunikation im Untersuchugsausschuss ist nicht immer einfach - und das beginnt bei der Sprache. Manche Abgeordneten, wie gerade eben Sophie Wotschke, sagen zu den Auskunftspersonen, sie möchten ihnen jetzt etwas „vorhalten“. Das klingt wie Vorwurf, heißt aber im Amts- und Juristendeutsch etwas anderes, nämlich: Sie wollen ihnen ein Dokument zeigen. Warum fragende Abgeordneten nicht einfach und prinzipiell sagen „Sehr geehrter Herr X., wir zeigen Ihnen jetzt ein Dokument“, gehört zu den Rätseln der Ausschuss-Rhetorik.
Wie kam die Information nach Wien?
Nun geht es darum, dass der Wiener Anwalt Otto Dietrich bereits um 09:28 eine SMS bekommen hat, nämlich dass Pilnacek tot sei. Zu dem Zeitpunkt sei dieser aber noch nicht für tot erklärt gewesen. S. antwortet: „Naja, es hat geheißen, es war wer anderer dort, der die Leiche identifiziert hat. Wie Personen um 09:28 von einem Suizid sprechen können, das weiß ich nicht“. Jeder habe sich selbst wohl ein Bild der Situation gemacht.
Blauer Kopf der Leiche
Nun geht es um den „blauen Kopf“ der Leiche. Wotschke von den Neos fragt nach der Relevanz dieses blauen Kopfes. „Das weiß ich nicht, was meinen Sie?“, sagt S., aber dann erinnert er sich: „Na, der Unterschied, ob er erstickt oder ertrunken ist. Aber was weiß ich, ich bin kein Arzt.“
Er erinnert sich nicht mehr, was bei der Leichenbeschau besprochen wurde, aber er sei jedenfalls davon ausgegangen, dass Pilnacek ertrunken sei. Am Vormittag seien Spuren gefunden worden, die darauf hinwiesen, wo Pilnacek ins Wasser gegangen sei. Wotschke will Details zur Dauer einer Leichenbeschau wissen. S. beschreibt sehr plastisch: „Situationsabhängig. Wenn jetzt einer nackert daliegt - sagen wir, da zwischen uns - dann ist das schneller erledigt, als wenn ich einer Person nasse Kleidung ausziehen muss“.
Die Vertrauensperson ist wieder Thema
Die Frage, wer und wie die Auskunftspersonen vorbereitet hat, ist jetzt wieder im Ausschuss Thema. SPÖ-Abgeordneter Max Köllner will wissen, wer die Vertrauensperson des Polizisten ausgesucht hat. Zur Erinnerung: Rechtanwalt Martin Huemer wird als ÖVP-nahe bezeichnet, sitzt als Begleit- bzw. Vertrauensperson neben dem Polizisten und hat die mehrfach erwähnten Seminare für das Innenministerium gemacht. „Wer hat die Vertrauensperson ausgewählt?“, fragt Köllner. Konnte der Polizist das selbst entscheiden? „Ich konnte frei auswählen“, sagt der Polizist. Die Frage nach dem „Warum“ versteht er nicht. „Er ist mir sympathisch“, antwortet der Polizist. „Was ist das für eine Frage?“
"Passts es ned auf?"
Wir sind noch immer in der ersten Fragerunde. Es soll protokolliert werden, was bereits gesagt wurde - um Missverständnisse auszuräumen. Max Köllner von der SPÖ beginnt. Er stellt Detailfragen zum Tatortkoffer: "Gibt es eine Checkliste?". S. sagt: "Ja, individuell. Was ich mir denke, was reingehört."
Der Befragte muss sich wiederholen, wirkt ungeduldig. Er wiederholt, dass er am Tatort war, um Kollegen zu helfen, "wie bereits besprochen". Er sagt: "Ich weiß nicht, die Fragen wiederholen sich dauernd. Passts es ned auf? Sche langsam komm ich mir gefrotzelt vor." Köllner verweist auf sein Fragerecht. Auf Nachfrage gibt er an, dass er davon ausging, dass Pilnacek ertrunken sei. Der Befragte wird immer ungehaltener, Rosenkranz sieht sich gezwungen einzuschreiten. Er verstehe, dass die Befragung lange dauere, aber er solle bitte einfach antworten.
"Ich will da niemandem was zuschieben"
S. gibt an, er wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob Christian Pilnacek geraucht habe oder nicht, deshalb habe er auch nicht sagen können, ob die Spuren ausschließlich von ihm stammten. Er verweist bei der Spurensicherung immer wieder auf seinen Kollegen, der bereits vor zwei Wochen gehört wurde: "Ich will da niemandem was zuschieben. Wir haben das gemeinsam gemacht."
"A Gspia" is wichtig
Nun will man von Polizisten S. wissen, was besonders wichtig für Kriminalbeamte sei. S. sagt: "A Gspia". Danach lacht er.
Defekt behoben
Walter Rosenkranz nimmt die Sitzung wieder auf. Nun geht es um Details aus Berichten. Der Befragte wird zu Uhrzeiten und Dienstnummern vernommen. Auch soll er darlegen, wie er die Spurensuche vorgenommen habe. Er wiederholt das Detail mit der Zigarettenpackung.
Was im U-Ausschuss geschützt ist
Der befragte Polizist hat - wie andere zuvor - eine „Schulung“ seines Arbeitgebers, des Innenministeriums, bekommen. Dieser Umstand, dass also Polizisten in der Dienstzeit auf eine Aussage im U-Ausschuss vorbereitet worden sind, war in der letzten Sitzung und auch vor dieser U-Ausschuss-Sitzung Thema. Nachdem die FPÖ-Abgeordnete Elisabeth Heiß nach den Inhalten des Seminars gefragt hat, grätscht Verfahrensanwalt Andreas Joklik - er wahrt die Rechte von Auskunftspersonen - dazwischen. Dies sei nicht von dem Fragerecht umfasst, weil es hier um das Vertrauensverhältnis zwischen einem Anwalt und seinem Mandanten geht. Verfahrensrichterin Christa Edwards ergänzt sinngemäß so: Die Auskunftsperson KANN über die Schulungen Auskunft geben, wenn sie möchte. Sie darf aber nicht dazu gezwungen werden.
-
-
Wer hat die Ärztin unter Druck gesetzt?
"Waren Sie einer der Polizisten, die Frau Doktor W. an diesem Tag unter Druck gesetzt haben? Und waren sie die einzigen Polizisten am Fundort?" fragt Heiß. Der Zeuge sagt: "Nein, nur ein Kollege und ich waren vor Ort.... glaube ich... (Pause). Aber wir haben sie nicht unter Druck gesetzt". Wie Frau Doktor W. diesen Eindruck bekommen habe, will Heiß wissen. S. erwidert: "Was i ned".
"Mit mir hat keiner diskutiert"
An Sturzspuren, die laut FPÖ wohl vorhanden waren, erinnert sich S. nicht. Heiß will wissen, ob es sein erster Fall betreffend einer Wasserleiche gewesen ist. Der Polizist sagt: "Ich bin mir fast sicher, dass es meine erste war, oder vielleicht zweite".
Heiß erinnert ihn, dass er selbst vorhin gesagt habe, dass der Tatort-Leitfaden immer umgesetzt werden müsse. S.: "Das habe ich gesagt?" Heiß berichtigt sich, er habe so etwas Ähnliches gesagt. S. meint: "So circa" und lächelt. Natürlich sollte der Leitfaden im Idealfall immer umgesetzt werden, lenkt er ein. Heiß sagt dann, es habe eine Diskussion gegeben, ob die Leiche obduziert wird. S. berichtigt: "Mit mir hat keiner diskutiert".
Nun wissen wir: Es wurde viel gesagt, aber diskutiert wurde nicht.
"Es hätt mich selbst fast obighaut"
Für die FPÖ fragt jetzt Elisabeth Heiß. Sie will wissen, wo der Befragte am 20. Oktober nach Beweisen gesucht hat: "Eher im Umfeld der Leiche", sag dieser. Er gibt an, "irgendwo zwischen dem weißen und roten Punkt" auf der gezeigten Grafik und sagt, dass das Gelände sehr steil war und konkretisiert: "Es hätt mich selbst fast obighaut". Er fand eine Zigarettenpackung, er wisse jedoch nicht, ob diese auf Spuren untersucht worden sei.
-
Der Zeuge S. gibt auf Nachfrage an, dass er nicht bei der Schulung des Innenministeriums zur Vorbereitung auf den U-Ausschuss war. Tomaselli will wissen, weshalb nicht. S. sagt lachend: "Weil ich in Schladming war".
-
Nina Tomaselli von den Grünen will jetzt noch einmal wissen, warum der Polizist vor Ort war.
„Um den Kollegen zu unterstützen“, lautet die Antwort. „Aber das ist überhaupt nicht unüblich, dass wir einem Kollegen helfen.“ Die Erklärung dafür ist für den Polizisten sehr einfach: „Aloa dastesst ma si. Ma hüft afoch zaom.“ Es ist ihm anzusehen, dass er die Frage der Abgeordneten grundsätzlich nicht verstehen kann. Für ihn ist klar: Natürlich hätte der Kollege, der die Tatortsicherung vor Ort gemacht hat (er wurde bereits befragt, Anm.) allein alle Arbeiten machen können. Aber: Am Land hilft man zusammen.
Wasserleichen
Wotschke: "Hatten Sie bereits mit Wasserleichen zu tun?" Polizist sagt: "Ganz selten bis gar nicht". Sie will wissen, wie er so einen Fall angehen würde: Er sagt: "Das kommt darauf an, wie die Leiche beinaund ist". Nun zählt er auf, welche Dinge sich in seinem Tatortkoffer befinden.
-
Wotschke fragt, ob er den Tatortbericht kenne. Der Polizist verneint. Sie fragt, ob dieser vollständig sei. S. sagt, sein Name fehle und auch der eines Kollegen. Grundsätzlich werden von ihm Personen zuerst mit dem Nachnamen angesprochen. Wotschke: "Ist es üblich, dass Personen fehlen?" Polizist: "Also ich schreibe eigentlich immer alle Personen rein, die da waren". Wotschke: "Wie erfasst man das?" Polizist: "Man fragt, wer ist aller da? Und dann schreibt man die Namen auf". Manche im Saal kichern. Er räumt ein, dass Personen, "die sich schon vorher über die Häuser g'haut haben" vielleicht nicht im Bericht vorgekommen wären.
-
Sophie Wotschke, Fraktionsführerin der Neos, ist nun am Fragen. Sie legt es zunächst allgemein an: „Was lernt man in der Polizeiausbildung?“, ist eine der leichteren Eingangsfragen. Der Revierinspektor gibt ihr so gut als möglich Auskunft. Die Person Pilnacek war ihm kein Begriff, auch kam ihm nichts am Fundort der Leiche seltsam vor. Wobei er schon einschränkt: „Keine Leiche ist wie die andere.“
Die Dialoge zwischen der Abgeordneten und dem Polizisten sind stellenweise unfreiwillig komisch.
„Wann waren sie vor Ort?“ „Um wieviel Uhr, meinen Sie?“„Ja.“ „Na in der Früh.“
Kriminalpolizeiliche Leichenbeschau oder Totenbeschau?
Nun erwähnt die Vorsitzende ein Dokument, in dem die diensthabende Frau Doktor W. aussagt, sie habe am Fundort nicht an einer kriminalpolizeilichen Leichenbeschau teilgenommen. Der Zeuge möchte das Dokument sehen. Er sagt: "Was ich mich erinnern kann, war die Ärztin bei der Leichenschau dabei. Sie ist danebengestanden". Jetzt soll er den Unterschied einer kriminalpolizeilichen Leichenbeschau und einer Totenbeschau darlegen. Er sagt: „Was sie da macht, weiß ich nicht“. Die Richterin will wissen, was er damit meint. Er sagt: „Na, ich weiß ja nicht, was der Arzt bei der Totenbeschau macht. Weil ich ja noch nie dabei war.“
"Wir haben Kollegen vor Ort unterstützt"
Die Verfahrensrichterin fragt den Revierinspektor, was seine Aufgabe am 20. Oktober 2023 gewesen sei und will wissen, wer ihn zum Fundort der Leiche alarmiert hat. Er stehe ja im Dienst der Polizeiinspektion Krems. Dieser sagt: „Ich bin hingeschickt worden über die Leitstelle. Wir sollten Kollegen in Rossatz drüben unterstützten. Wir haben den Leichnam auf dem Rücken treiben gesehen.“
Die Vorsitzende fragt: „Was war Ihre konkrete Aufgabe dort?“. Der Polizist: „Meine Kollegen dort unterstützen“. Mitglieder der Polizei Mautern, Weißenkirchen und Krems seien am 20. Oktober vor Ort gewesen. Frage: „Ist das üblich, dass in so einem Fall Beamte von drei Dienststellen vor Ort sind?“ Befragter: „Absolut nicht unüblich“. Nachfrage: „Was haben sie konkret dort gemacht an dem Tag?“ Der Polizist sagt wieder: „Wir haben unterstützt bei der Leichenbeschau. Im weiteren Umfeld haben wir geschaut, ob wir irgendwelche Spuren finden“.
Kommentare