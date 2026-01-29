Pilnacek-U-Ausschuss: Heute sprechen die Ärztin und Staatsanwältin

Was ist mit dem Thermometer?

Die Frage nach dem Thermometer kam schon beim letzten Mal. Während Abgeordnete wie Tomaselli nicht nachvollziehen können, warum dieser nicht standardisiert im Tatort-Koffer ist, hat der Beamte beim letzten Mal - er war auch für die Spurensicherung federführend verantwortlich - erklärt, was es damit auf sich hat. In einschlägigen Formularen sei zwar ein Feld vorgesehen, in dem man die Wassertemperatur bei Leichenfunden eintragen kann. Der Beamte erklärte aber, das sei nicht state of the art - schon gar nicht bei großen Gewässern wie der Donau. Sinngemäß hat der Beamte vor zwei Woche gesagt: Da in größeren Gewässern unterschiedliche Strömungen und Tiefen-Wärmen existieren, ist es sinnlos, an einer Stelle die Wassertemperatur zu messen. Ein Rückschluss auf den Todeszeitpunkt sei nur möglich, wenn man wisse, bei welcher Temperatur die Leiche in das Gewässer kam - und wenn sich die Temperatur nicht verändert. Beides sei in der Praxis aber kaum möglich, man könne in einem Fluss wie der Donau verschiedenste Temperaturen messen - je nach Zeit und Wassertiefe.