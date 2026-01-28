U-Ausschuss um Pilnacek-Tod: Heute sprechen Polizisten über den Einsatz

Die ÖVP startet die Befragung, am Wort ist nicht Hanger, sondern Jakob Grüner. Der Feuerwehrmann erklärt noch einmal den Ablauf. Er habe sich eine Wathose genommen und sei ins Feuerwehrauto eingestiegen. Wer hat ihn beim Einsatz begleitet? "Sicher" der Feuerwehrkommandant. Der Zeuge nennt weitere Namen - und den Nachnamen immer zuerst.

Am Fundort sei man "den Weg" nach vorne gegangen, habe die Wasserleiche gesichtet, sei über eine seichte Stelle in die Donau eingestiegen. Mit der Wathose seien sie nicht zur Leiche gekommen, dafür sei das Wasser zu tief gewesen. Die Leiche hätten sie dann mit einer Stange, an der Spitze ein Haken, zu sich gezogen.

Verzögerungen oder Hindernisse habe es beim Einsatz nicht gegeben. Ob es Auffälligkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr gegeben habe? "Nein, eigentlich nicht." Zuhause habe er nach der Bergung mit niemanden gesprochen, sagt der Feuerwehrmann: "Ich war allein." Aus der Donau habe er bisher "um die fünf" Wasserleichen geborgen.

Ein "Fremdverschulden" habe er beim Anblick der Leiche nicht wahrnehmen können. "Ich habe die Leiche nur im voll bekleideten Zustand gesehen." Ihm sei nur eine "fingernagelgroße" Wunde über der Augenbraue aufgefallen. Er sei kein Arzt, aber es habe nicht nach einer schweren Verletzung ausgesehen.

Die Leiche sei im Wasser "am Rücken" gelegen, der Kopf sei aber teilweise unter Wasser gewesen. Er habe das Gefühl gehabt, dass Pilnaceks Jacke die Leiche gerade noch so am Rücken gehalten habe, so der Feuerwehrmann.