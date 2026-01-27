Am Mittwoch (28.1.) finden sich die Parlamentsfraktionen zum zweiten Mal im Ausschuss-Lokal "Erwin Schrödinger" ein, um auf parlamentarischer Ebene zu untersuchen, was am 20. Oktober 2023 in Rossatz passiert ist. Ebendort wurde Ex-Justizsektionschef Christian Pilnacek tot in einem Seitenarm der Donau gefunden.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kritisiert das Vorgehen der FPÖ, die den Untersuchungsausschuss einsetzte und den Lokalaugenschein in Rossatz organisierte, in einer Aussendung scharf. Namentlich richtet sich die Kritik Karners an Walter Rosenkranz, Nationalratspräsident und U-Ausschuss-Vorsitzender.

Obwohl mehrere Gerichtsurteile belegen würden, dass Verschwörungstheorien rund um das Ableben von Pilnacek Unfug seien, würden im U-Ausschuss "rechtschaffen arbeitende Polizisten an den Pranger gestellt".