Premiere im U-Ausschuss: Was die Abgeordneten heute in Rossatz machen

Der offizielle Teil des Pilnacek-Untersuchungsausschusses startet heute nicht im Parlament, sondern an einem Seitenarm der Donau.

Am Vormittag fährt ein Bus die Ausschussmitglieder ins etwa eine Stunde von Wien entfernte niederösterreichische Rossatz (Bezirk Krems), wo der Leichnam des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek 2023 im Wasser treibend gefunden wurde. Sie sollen sich selbst ein Bild der Begebenheiten machen.

Der KURIER wird ebenfalls vor Ort sein und berichten.