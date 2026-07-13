FPÖ-Ultimatum: Karner soll Schulungsunterlagen an den U-Ausschuss liefern

Hätte Innenminister Herbert Kickl 2018 im Zuge des U-Ausschusses zur BVT-Causa so gehandelt, der Skandal wäre perfekt gewesen, sagt Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionschef im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek. Dem jetzigen ÖVP-Innenminister Gerhard Karner macht Hafenecker zum Vorwurf, dass er erstens einer Anwaltskanzlei 15.000 Euro dafür bezahlt hat, Schulungsunterlagen für Bedienstete zu verfassen, die als Auskunftspersonen in den U-Ausschuss geladen wurden; und zweitens, dass er diese nicht an den U-Ausschuss liefert. Nun hat ein Whistleblower der FPÖ die 129 Seiten zugespielt – und Hafenecker sieht darin den Beleg dafür, dass der Innenminister als Teil der Exekutive das Parlament, also die Legislative, angreife. Auch die politische Einflussnahme, um die es im U-Ausschuss geht, sei damit „amtlich belegt“.

Bei der Unterlage handle es sich nämlich nicht um einen „Rechtskurs“, sondern um einen „Fragenabwehr-Baukasten“, sagt Hafenecker bei einer Pressekonferenz am Montag. In Kombination mit einer Schulung, die Bediensteten des Innenministeriums Anfang Jänner angeboten wurde, sei ihnen antrainiert worden, bei Fragen von Abgeordneten zu mauern und auszuweichen.