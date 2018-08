Causa Schrott: Erste Rücktrittsforderung aus Tiroler ÖVP

In der Causa rund um den schwer unter Druck geratenen Tiroler ÖVP-Abgeordneten Dominik Schrott ist nun die erste Rücktrittsforderung innerhalb der Partei laut geworden. Der stellvertretende Klubchef im Landtag, Hermann Kuenz ( ÖVP), erklärte gegenüber Tiroler Medien, dass Schrott endlich die Konsequenzen ziehen solle. Auch einen Parteiausschluss stellte Kuenz in den Raum.

Kuenz führte die fragwürdigen Aktivitäten von Schrott an - umstrittene Fan-Likes auf Facebook, ein fingierter Unterstützungsbrief von Kanzler Sebastian Kurz im Nationalratswahlkampf, ein Gewinnspiel, bei dem es möglicherweise keine Gewinner gibt oder die Geschäfte mit seiner Wahlkampfagentur -, die mit der Wertehaltung der ÖVP nicht vereinbar seien. "Wenn die Praktiken der Jungen ÖVP (deren Obmann Schrott in Tirol ist, Anm.) schon so weit gehen, dass auch Aussagen von Parteichef Kurz verwendet werden, die es niemals gegeben hat, sollte Schrott jetzt endlich zu seiner Verantwortung stehen", wurde Kuenz von der "Tiroler Tageszeitung" zitiert. Nach den jüngsten Vorwürfen gegen Schrott sei ihm der Geduldsfaden gerissen, sagte Kuenz gegenüber ORF Radio Tirol.