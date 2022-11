Causa Schmid: Kanzler "verurteilt Vorgänge auf das Schärfste"

Es gebe "mit uns keine Sonderbehandlungen mit Eliten". Wer immer mit Steuergeldern "Schindluder" treibe, der habe "bei uns nicht verloren. Korruption hat in Österreich definitiv keinen Platz". Ob die Vorgänge so geschehen seien, das sei gemäß der Bundesverfassung Aufgabe der unabhängigen Gerichte". Nehammer sagt weiter, er wolle "niemanden schuldig sprechen "ich bin kein Richter".

Über Recht und Unrecht entscheide in Österreich nur eine Instanz. "Das sind die die unabhängigen Gerichte dieses Landes. Das ist nicht das Parlament, das sind nicht die Medien und das sind nicht wir."

"Miserables Bild", "immer hämischer im Hohen Haus"

Dann wendet sich der Regierungschef direkt an die "Österreicherinnen und Österreicher. Das Bild, das hier abgegeben wird, ist tatsächlich ein miserables, das ist unbestritten." Während Krieg in Europa herrsche, werde der Umgang im hohen Haus immer "hämischer, verächtlicher und rauer". Und dies, während die Menschen Sorgen um Teuerung und Krieg hätten.

Ganz anders die Meinung der Opposition. Sie kritisiert die Regierung und insbesondere die ÖVP, die Regierung von einer Krise in die nächste zu führen, statt aus dieser heraus.

Nehammer entschuldigt sich in seiner knapp zehn Minuten dauernden Rede. "Es tut mir leid, was die Politik derzeit bietet", so der ÖVP-Chef, "dass der Eindruck entsteht, dass wir die Sorgen der Menschen jetzt nicht ernst nehmen, dass wir die parteipolitische Auseinandersetzung in den Vordergrund stellen und die Nöte der Menschen, Ängste und Sorgen nicht sehen".

Die am Mittwoch eingebrachten Anträge - Misstrauensantrag der FPÖ und Neuwahlantrag der SPÖ - scheiterten.