Der sechste "Angeklagte" ist Jörg Haider

Laut Staatsanwalt war „die2003 politisch als auch finanziell in einer desaströsen Situation“. Mit Haider-Speziwar es zum Bruch gekommen. Seinehatte einen Rahmenvertrag mit der, der nicht eingehalten wurde; man ging vor Gericht.sollundmit der Versöhnung beauftragt haben – was nicht klappte.brachte eine Schiedsklage (1,5 Millionen Euro) gegen die Partei ein. Nach dem KärntnerWahlkampf 2004 rauften sichund die Bundes-FPÖ zusammen. Er sollte nun für dieden EU-Wahlkampf managen, aber die Parteikasse war leer. Der mittlerweile „misstrauische“ Werberverlangte angeblich eine Vorauszahlung von 150.000 Euro.

„In der finanziellen Notsituation der FPÖ traf es sich, dass die Entscheidungsträger der Telekom damals einen stärken Einfluss auf die Regierungspolitik anstrebten, insbesondere auf die Regierungspartei FPÖ“, behauptet der Staatsanwalt. „Diese Entscheidungsträger der Telekom erklärten sich gegenüber der FPÖ bereit, für den EU-Wahlkampf 500.000 Euro netto aus Gesellschaftsmitteln zu leisten.“ Zugleich soll zwischen FPÖ und den Telekom-Managern vereinbart worden sein, „dass die Zahlung nicht direkt an die FPÖ, sondern an deren Partei-Agentur mediaConnection geleistet werde, bei der die FPÖ Schulden hatte“. Laut Staatsanwalt sollen „die Zahlungen der Telekom an die mediaConnection verdeckt abgewickelt worden sein, damit sie nicht als Zuwendung an die FPÖ erkennbar sein würden“. Zur Tarnung „der Parteispende“ soll die Telekom „ein Scheingeschäft mit der mediaConnection eingangen sein“. Rumpold soll dafür der Telekom „vier wertlose Studien“ geliefert haben. Nach Eingang der Telekom-Gelder (600.000 Euro brutto) soll er auf seine finanziellen Forderungen gegen die FPÖ verzichtet haben. „Es war kein Scheingeschäft“, kontert Rumpolds Verteidiger Markus Singer. Dass die Studien wertlos seien, behaupte nur der Gutachter. Und mit der FPÖ hänge der Telekom-Deal nicht zusammen. Auch Rudolf Fischer weist über seine Anwälte die Vorwürfe zurück.

„Es stimmt nicht und ich habe damit nichts zu tun“, sagt ein verwunderter Neudeck zum KURIER. Rumpold hätte keinen FPÖ-Auftrag mehr erhalten, hätte er nicht auf Forderungen verzichtet. Von angeblichen Zahlungen Dritter habe er erst bei der Einvernahme erfahren. Arno Eccher war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.