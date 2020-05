Ex-FP-Werber Rumpold wird angeklagt

Was der KURIER bereits in seiner Ausgabe vom 19. Dezember 2012 berichtete, ist jetzt auch hochoffiziell fix: Am Dienstag gab die Staatsanwaltschaft Wien bekannt, dass der frühere FPÖ-Werber Gernot Rumpold in der Strafsache Telekom wegen des Verdachts der Untreue und der falschen Beweisaussage angeklagt wird . Ebenfalls vor Gericht muss Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer. Die Staatsanwaltschaft beantragte außerdem, dass die FPÖ zu einer Rückzahlung der „unrechtmäßigen Bereicherung“ in Höhe von 600.000 Euro verurteilt wird.