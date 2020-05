Prozess gegen Ex-FP-Mann Rumpold ist jetzt fix

Rumpold

Telekom Austria

FPÖ

Telekom

Rumpold

FPÖ

hatte 2004 über seine Agentur mediaConnection von der500.000 Euro für vier verfasste Konzepte erhalten. Zugleich verzichtete er gegenüber deraber auf eine Forderung in der Höhe von etwa 764.000 Euro, wie die Steuerbehörden herausfanden. Aufgrund der Qualität der Konzepte hegt die Justiz den konkreten Verdacht, dass dievia WerberGeld zurück an dieausschüttete.

Auch ein Gutachten, das im Juli fertig gestellt wurde, ist zu dem Schluss gekommen, dass die Telekom für das, was an Gegenleistung vorliegt, zu viel gezahlt hatte. Gutachter Martin Geyer vermutet ebenfalls eine Verbindung zwischen dem Forderungsverzicht an die FPÖ und dem Auftrag der Telekom an Rumpolds Firma mediaConnection.

Die Causa war im Korruptions-Untersuchungsausschuss im Parlament untersucht worden. Dabei wurde auch Rumpold als Zeuge vernommen. Er bestritt vehement jeden Zusammenhang zwischen der Telekom-Zahlung und dem Forderungsverzicht gegenüber der FPÖ. Nun droht Rumpold deshalb offenbar auch ein Prozess wegen falscher Zeugenaussage.

Der Anwalt von Rumpold, Markus Singer, weist die Darstellung der Justiz gegenüber dem KURIER zurück. Selbst die Finanzbehörden hätten einen Zusammenhang zwischen der Telekom-Zahlung an Rumpold und dem Forderungsverzicht gegenüber der FPÖ ausgeschlossen. Rumpold sei ordnungsgemäß für erstellte Konzepte bezahlt worden. Sollte etwas nicht stimmen, müsste laut Singer nicht nur Anklage gegen Rumpold und seine Ex-Frau, sondern gegen weitere neun Manager der Telekom erhoben werden.

Offiziell bestätigen will die Anklagebehörde die Anklage gegen Rumpold noch nicht. Zuerst müsse immer der Betroffene selbst informiert werden, bevor die Öffentlichkeit informiert wird, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft in Wien.