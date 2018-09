Causa Keyl: Umstrittener Kandidat zieht Bewerbung zurück

Hubert Keyl hat seine Bewerbung als Bundesverwaltungsrichter zurückgezogen. Nach Bekanntwerden seiner Kandidatur kam es zu heftiger Kritik, da Keyl 2010 in eine Prügelaffäre involviert war, bei der der bekannte Neonazi Gottfried Küssel zu seinen Gunsten in Erscheinung trat. Keyls Frau, langjährige Mitarbeiterin des FPÖ-Parlamentsklubs, soll wenig später mit Küssel als Unterstützung an ihrer Seite in das Nachtlokal zurückgekehrt sein.

Außerdem hatte Keyls vor einigen Jahren in einem Leserbrief dagegen angeschrieben, dass Franz Jägerstätter, der den Wehrdienst unter den Nazis verweigert hatte und dafür hingerichtet wurde, selig gesprochen wird. Wer den Dienst in der Wehrmacht verweigert habe, sei "ein Verräter, und Verräter soll man verurteilen und nicht seligsprechen", wird Keyl, einst enger Mitarbeiter des früheren Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf ( FPÖ), zitiert.