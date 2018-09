Richter-Ernennung: LH Stelzer verteidigt Landsmann Jägerstätter

Das hängt wohl damit zusammen, dass Experten Keyls Terminologie ganz eindeutig zuordnen: „Der Begriff ,Besatzungsterror’ als Beschreibung für die Jahre nach 1945 wird vorwiegend von Rechtsextremen verwendet“, sagt Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes.

Für die Regierung könnte die Bestellung zur Belastung werden. Denn während Teile der ÖVP die Bestellung kritisch sehen, stellt man sich im Lager der Freiheitlichen ohne Einschränkung hinter Parteifreund Keyl.

FPÖ-Manager Christian Hafenecker klagte am Sonntag über die „Hexenjagd“, die gegen den früheren Mitarbeiter des Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf laufe. Damit meint Hafenecker Berichte, wonach Keyl vor Jahren bei einer Schlägerei in einem Rotlichtlokal von Neonazi Gottfried Küssel unterstützt worden sein soll.

Keyl dementiert dies im bereits erwähnten Anwaltsschreiben und erklärt, er habe keinen Kontakt zu Küssel.

Justizminister Josef Moser sah sich angesichts der Berichterstattung veranlasst, klarzustellen, dass das Ministerium die kolportierte Schlägerei offensiv hinterfragt habe. Das Ergebnis: Der zuständige Personalsenat habe erklärt, Keyl habe sich diesbezüglich nichts vorzuwerfen.

Erledigt ist die Sache damit trotzdem nicht. Denn abgesehen von der Unruhe in der ÖVP liegt es nun an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Keyl zu bestellen – er muss die Ernennung noch unterschreiben. Gegenüber dem KURIER hieß es knapp: Das Schreiben sei noch gar nicht in der Hofburg eingelangt. Wie bei allen Ernennungen werde man das Vorhaben genau prüfen.