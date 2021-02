Causa Ibiza: Ex-SPÖ-Chef Kern gibt Parteianwalt keine Freigabe für Aussage

In einem Schreiben an den Parteianwalt, das dieser der Soko Tape vorlegte, schreibt Kern: „Ich möchte mich nicht in eine Sache reinziehen lassen, die nicht die meine ist.“

„Der Grund für meine Ablehnung besteht in den Vorgängen der vergangenen Tage. Das Protokoll meiner ursprünglichen Aussage ist trotz des vertraulichen Charakters gezielt und überaus rasch in die Medien gespielt worden“, teilt Kern mit. „Die ÖVP hat in Verdrehung der Tatsachen im Wechselspiel mit der einschlägig bekannten Postille Österreich versucht, daraus eine Polit-Affäre zu machen.“

Wiederholt sei „unser guter Name in Misskredit gebracht“ worden. Er verweist darauf, dass er ein Unternehmen führe. Er wolle „einen weiteren Reputationsschaden nicht verantworten“.

„Das wäre unweigerlich die Konsequenz, weil man davon ausgehen müsste, dass auch deine Einvernahme lediglich zu einer Fortsetzung der haltlosen und unbegründeten Denunziation führen würde“, schreibt Kern weiter. Der Parteianwalt hat daraufhin bei der Soko Tape die Aussage verweigert.

Indes hat Kern in seinem Schreiben aber darauf hingewiesen, dass er den Ermittlungsbehörden und dem U-Ausschuss jederzeit für Auskünfte zur Verüfgung stehe.