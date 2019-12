Causa Ibiza: Der erste Kaffee nach zwei Wochen U-Haft

Edis S. nippt genüsslich an seinem Espresso. „Ich muss das alles erst einmal aufarbeiten und nachlesen, was berichtet worden ist“, sagt er. „Und dann will ich endlich nach Hause fahren. Zu den Kindern.“

Der Bosnier hat am Donnerstagvormittag gerade die Justizanstalt Josefstadt verlassen. Zwei Wochen lang saß er dort in Untersuchungshaft. Als angeblicher Strippenzieher des Ibiza-Videos. „Damit habe ich nichts zu tun“, betont er. Und anscheinend war auch der Justiz die Suppe zu dünn. „Sonst hätte das Gericht nicht so entschieden.“

S. war eine von drei Personen, die im Zuge der Ibiza-Ermittlungen festgenommen worden waren. Die Staatsanwaltschaft Wien warf S. vor, an den Planungen für das Video beteiligt gewesen zu sein. Er soll auch mitgeholfen haben, den Lockvogel auszubilden und die Villa auf Ibiza zu organisieren. Und dann, so die Staatsanwaltschaft, hätte er auch versucht, Kaufinteressenten für das Video zu finden.