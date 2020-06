Haider-Erben wollen nicht für Skandaldeal zahlen

APA17407126 - 11032014 - WIEN - ÖSTERREICH: (v.l.) Die Ex-Vorstände der Kärntner Landesholding, Hans-Jörg Megymorez und Gert Xander, der frühere Kärntner ÖVP-Chef Josef Martinz und Steuerberater Dietrich Birnbacher vor Beginn der Verhandlung zu über Nichtigkeitsbeschwerden und Berufungen zu den erstinstanzlichen Urteilen in der Causa Birnbacher am OGH in Wien am Dienstag, 11. März 2014. APA-FOTO: ROLAND SCHLAGER

© Bild: APA/ROLAND SCHLAGER