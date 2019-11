Casinos-Affäre: Grüne schießen sich auf Novomatic ein

Für kommenden Dienstag laden die niederösterreichischen Grünen zu einer Pressekonferenz gegen den niederösterreichischen Glückspielriesen Novomatic, der im Mittelpunkt der aktuellen Casinos-Affäre steht. Unter dem Titel " Grüne gegen Novomatic – Novomatic gegen Grüne" lädt die Grünen-Landessprecherin Helga Krismer Medienvertreter zur sicherlich vielfach beachteten Veranstaltung ein.

Nicht nur schlägt die Casinos-Affäre seit Tagen hohe Wellen, weil es mittlerweile elf höchst prominente Bechuldigte in dem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gibt - darunter etwa auch Novomatic-Chef Harald Neumann. Auch ist die Novomatic seit jeher so etwas wie der Gott-sei-bei-uns der Grünen. Allerdings heuerte ausgerechnet die frühere Grünen-Chefin Eva Glawischnig nach ihrem Polit-Abschied in dem Unternehmen an. Auffällig ist: Bis heute hat sich Glawischnig noch nicht zur Casinos-Affäre zu Wort gemeldet.