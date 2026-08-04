Der Kronzeuge liest mit: Schmid hat jetzt volle Akteneinsicht

Vergangene Woche hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einen 1.435-seitigen Bericht zur Auswertung der Daten in der ÖVP-Inseratencausa in den Casag-Akt gelegt (der KURIER berichtete).

Mitgelesen hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Thomas Schmid. Zumindest hat der Kronzeuge seit 3. Juli volle Akteneinsicht, wie der KURIER erfuhr.

Akteneinsicht ist dazu da, dass sich Beschuldigte ein Bild davon machen können, welche Beweise gegen sie vorliegen und sich verteidigen können. Zeugen haben für gewöhnlich keine Akteneinsicht – es sei denn, sie können ein „berechtigtes Interesse“ begründen.

Schmid ist weder Beschuldigter, noch ist er ein „gewöhnlicher Zeuge“. Er ist Kronzeuge. In seinem Antrag auf Akteneinsicht argumentiert er, dass die Ermittlungen gegen ihn nur „unter Vorbehalt“ eingestellt worden seien und wieder aufgenommen werden könnten, sollte er seinen Verpflichtungen als Kronzeuge nicht genügen.

Seine Schlussfolgerung, er sei so lange Beschuldigter, bis endgültig feststehe, dass er kein Beschuldigter sei, weist die WKStA zurück: Er habe gegenwärtig nur die Rechtsstellung eines Zeugen.